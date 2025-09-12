Philips Hue Essential LED strip er en enkel og nem måde at tilføre dekorativ belysning til ethvert rum i dit hjem uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Lightstrippen skaber en smuk stemning ved at oplyse væggene i en gradient af farver, der passer til enhver stemning og lejlighed. Installer og skjul nemt LED-strippen bag TV-opsætninger, under bogreoler eller bag soveværelsesmøbler. Tilpas LED-strippen ved at skære den perfekt til, så den passer til ethvert rum. Tag det første skridt ind i en verden af intelligent belysning fra Philips Hue – styr med Hue appen eller ved at bruge din stemme med en Smart Home-assistent, indstil automatiseringer, og vælg mellem mange forskellige belysningsscener.