Nyhed
Flux monteringsbeslag 10-pak
Installer eller geninstaller nemt dine Hue Flux og Flux ultra-bright LED strips på en hvilken som helst overflade i dit hjem med disse specialdesignede monteringsbeslag. Skruer og tape medfølger, hvilket sikrer nem montering under skabe og på vægge med struktur samt giver lang installationsstøtte. Det gennemsigtige design sikrer uafbrudt lys med både ensartethed og kvalitet.
Nuværende pris er 99,00 kr.
Produkt højdepunkter
- Monter eller klæb på forskellige overflader
- Skruer og tape medfølger
- Robust og gennemsigtigt design
- Nem installation af LED strips
- Inkluderer 10 beslag
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Gennemsigtig
Materiale
PC