Support
Nærbillede af forsiden af Lightstrips Flux monteringsbeslag 10-pak

Nyhed

Flux monteringsbeslag 10-pak

Installer eller geninstaller nemt dine Hue Flux og Flux ultra-bright LED strips på en hvilken som helst overflade i dit hjem med disse specialdesignede monteringsbeslag. Skruer og tape medfølger, hvilket sikrer nem montering under skabe og på vægge med struktur samt giver lang installationsstøtte. Det gennemsigtige design sikrer uafbrudt lys med både ensartethed og kvalitet.

  • Køb nu, betal senere med Klarna
  • Fri fragt over 500 kr.
  • 30 dages gratis retur
  • 2-3 dages levering
  • Sikker checkout

Produkt højdepunkter

  • Monter eller klæb på forskellige overflader
  • Skruer og tape medfølger
  • Robust og gennemsigtigt design
  • Nem installation af LED strips
  • Inkluderer 10 beslag
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual

Populære produkter

Flux ultra-bright LED strip, 10 m

Lightstrips

Flux ultra-bright LED strip, 10 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Ultraklart og ægte hvidt lys
6000 lumen

1.879,00 kr.

Nyhed
Flux LED strip forlængerkabel, 5 m

Lightstrips

Flux LED strip forlængerkabel, 5 m

Forlængerkabel 5m
Nem installation
Diskret minimalistisk design
Sikker opsætning med lav spænding

119,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Flux LED strip, 6 m

Lightstrips

Flux LED strip, 6 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen

899,00 kr.

Nyhed
Flux stik 4-pak

Lightstrips

Flux stik 4-pak

Forbind 2 stykker LED strips
90-graders hjørnestik
Giver ensartet lys
Gør-det-selv-venligt

119,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Nyhed
Flux hjørnestik 4-pak

Lightstrips

Flux hjørnestik 4-pak

Forbind 2 stykker LED strips
90-graders hjørnestik
Giver ensartet lys
Gør-det-selv-venligt

149,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Nyhed
Flux fleksibelt stik 4-pak

Lightstrips

Flux fleksibelt stik 4-pak

50 cm stik til kompleks installation
Perfekt lysovergang
Præcis installation
Sikker og nem anvendelse

199,00 kr.

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak

Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

449,00 kr.

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Gennemsigtig

  • Materiale

    PC

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay