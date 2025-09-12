Support
Nærbillede af forsiden af Lightstrips Flux fleksibelt stik 4-pak

Nyhed

Flux fleksibelt stik 4-pak

Brug kablet til at skabe mørklægningshuller i Hue Flux og Flux ultra-bright LED strips. Placér det 50 cm lange kabel mellem to LED strips, hvor du ikke ønsker lys. Det er fleksibelt og ideelt til at springe over dørkarme, hylder, trapper og andre overflader, som du ikke vil have belyst.

  • Køb nu, betal senere med Klarna
  • Fri fragt over 500 kr.
  • 30 dages gratis retur
  • 2-3 dages levering
  • Sikker checkout

Produkt højdepunkter

  • 50 cm stik til kompleks installation
  • Perfekt lysovergang
  • Muliggør præcis installation
  • Sikker og nem anvendelse
  • Inkluderer 4 fleksible stik
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual

Populære produkter

Nyhed
Flux 5 m ultrakraftig LED strip

Lightstrips

Flux 5 m ultrakraftig LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Ultraklart og ægte hvidt lys
4800 lumen

1.129,00 kr.

Nyhed
Flux hjørnestik 4-pak

Lightstrips

Flux hjørnestik 4-pak

Forbind 2 stykker LED strips
90-graders hjørnestik
Giver ensartet lys
Gør-det-selv-venligt

149,00 kr.

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    PVC

    Plastik

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay