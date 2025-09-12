Support
Nærbillede af forsiden af Lightstrips Flux stik 4-pak

Nyhed

Flux stik 4-pak

Enkel installation – selv for førstegangsbrugere. Forbind to stykker Flux eller Flux ultra-bright LED strips, når du har skåret dem over. Stikket er designet til at forbinde to stykker LED strips i en lige linje ved installation i et større rum uden at gå på kompromis med lysets ensartethed eller kvalitet. Det er den perfekte løsning, hvis du gerne vil bruge lange LED strips til at omkranse et helt rum, til alkovebelysning eller til trinvise loftsinstallationer.

Produkt højdepunkter

  • Forbind 2 stykker LED strips
  • 90-graders hjørnestik
  • Giver ensartet lys
  • Gør-det-selv-venligt
  • Inkluderer 4 hjørnestik
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Plastik

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Hvad er understøttet

Andet

