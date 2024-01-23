Lær hvordan Perifo lysskinnen fungerer, og hvordan komponenterne passer sammen.
Perifo L-formet basesæt til vægmontering (2 spots)
Dette lysskinnesæt til vægmontering i hvid inkluderer to cylinderspots, tre 1,5 meter skinner, en strømforsyningen med et stik til vægkontakt og stik til at føre en venstrevendt L-form.
Nuværende pris er 4.512,00 kr.
Produkt højdepunkter
- 2 spots, 490 lm @2700K hver
- Optager 10,6 watt fra strømforsyningsen
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Designet til vægge
- Inkluderer alt hvad du behøver
I denne pakke
1 x Hue Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning med vægstik
Denne strømforsyning forbindes til den ene ende af en Perifo lysskinne og sættes i en stikkontakt. Tilslut op til 100 W på en enkelt strømforsyning – læg blot hver lampes wattforbrug sammen for at nå grænsen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning med vægstik
3 x Hue Perifo lysskinne 1 m
Denne 1 meter lange skinne i hvid giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.Perifo lysskinne 1 m
1 x Hue Perifo lige stik
Forbind to Perifo lysskinner med dette lige stik i hvid. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.Perifo lige stik
1 x Hue Perifo indvendigt hjørnestik
Skab en L-form med dine Perifo lysskinner ved hjælp af et indvendigt hjørnestik. Når det er sat op, vil skinnen dreje til højre eller venstre, afhængigt af placeringen af din strømforsyning. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.Perifo indvendigt hjørnestik
2 x Hue White and color ambiance Perifo cylinderspot
Disse kraftige cylinderspots i hvid klikker direkte ind i Perifo lysskinnen. Vip og drej spotten for at skinne farverigt lys hvor som helst, du ønsker. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.Perifo cylinderspot
Lær om Perifo
Hvad er intelligente lysskinner?
Byg dit eget skræddersyede lysskinne sæt
Få trinvise instruktioner i, hvordan du vælger hver komponent for sig til at bygge dit skræddersyede skinnesystem.
Specifikationer
Spørgsmål og svar
