Perifo L-formet basesæt til vægmontering (2 spots)

I denne pakke

1 x Hue Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning med vægstik Denne strømforsyning forbindes til den ene ende af en Perifo lysskinne og sættes i en stikkontakt. Tilslut op til 100 W på en enkelt strømforsyning – læg blot hver lampes wattforbrug sammen for at nå grænsen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning med vægstik

3 x Hue Perifo lysskinne 1 m Denne 1 meter lange skinne i hvid giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lysskinne 1 m

1 x Hue Perifo lige stik Forbind to Perifo lysskinner med dette lige stik i hvid. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lige stik

1 x Hue Perifo indvendigt hjørnestik Skab en L-form med dine Perifo lysskinner ved hjælp af et indvendigt hjørnestik. Når det er sat op, vil skinnen dreje til højre eller venstre, afhængigt af placeringen af din strømforsyning. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo indvendigt hjørnestik