Sammenlign Hue Essential og Hue LED-pærer

Hue Essential

Hue

Lysudbytte

345 lumen
400 lumen

Chromasync™ præcisionsfarve

Nej
Ja

Farveblanding

Essentiel farveblanding
Perfekt farveblanding med Sunflower Optic

Lysdæmpning

Lav dæmpning til 2% lysstyrke
Ultralav dæmpning til 0,2% lysstyrke

Farvetemperaturområde

Essential hvid (2200-6500K)
Udvidet (2000-6500K)

En kvinde sidder på en sofa og styrer sine Hue smartlamper med Hue appen.

Kom i gang med smart belysning

Det er den mest avancerede, intuitive og sjove måde at oplyse dit hjem både indvendigt og udvendigt. Lav din egen opsætning ud fra et udvalg af intelligent pærer, lamper, udendørsbelysning og tilbehør. Få adgang til alle funktionerne med en Hue Bridge eller Bridge Pro intelligent lyshub, og opsæt og styr alt via Hue appen. Få automatiseringer, synkroniser med TV, spil og musik, få adgang til Smart home sikkerhed, fjernbetjening og meget mere!

En stue oplyst i varme nuancer af lyserødt og hvidt intelligent lys.

Skab den perfekte atmosfære

Med 8 millioner farver og flere toner af varmt til køligt hvidt lys at vælge imellem, kan du skabe den perfekte stemning til alt, hvad du gør både indendørs og udendørs. Vælg en af vores farverige, skræddersyede belysningsscener (eller design din egen), arbejd eller slap af i det optimale hvide lys, eller lad lyset blinke som stjerner til de helt særlige øjeblikke.

En sammenligning af to Hue intelligente pærer i et soveværelse - den ene dæmpet til hyggelige 2% af den samlede lysstyrke, mens den anden lyser klart med 100%.

Nyd ubesværet dæmpning

Traditionelle pærer kan styres via en trådløs kontakt, der er tilsluttet dit hjems elektricitet. Med intelligent belysning kan du dæmpe lyset med Hue appen, intelligente kontakter og endda din stemme og nemt til lave niveauer.

Hue Bridge Pro og Hue Bridge lysstyringssystemer til intelligente hjem.

Få det hele med en Bridge

Hue Bridge og en Bridge Pro giver adgang til en omfattende række avancerede smarte belysningsfunktioner. Disse omfatter seje lyseffekter, surroundbelysning, der kan synkroniseres med hjemmeunderholdning, Hue Secure integration af hjemmets sikkerhed med lys og kameraer, stemmestyring ved hjælp af intelligente assistenter og mange intelligente automatiseringer. Bridge Pro er vores mest avancerede intelligente belysningshub, der giver adgang til flere funktioner, understøtter flere lys og er hurtigere.

Support til Hue

Kan du ikke finde det svar, du ledte efter?

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

