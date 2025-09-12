Nem at installere og udvide

Oplys mørke stier, skab højdepunkter i dit landskab eller skab en unik stemning på terrassen. Du kan gøre det selv ved hjælp Hue spots eller piedestaler. Produkterne er baseret på lav volt, er sikre at bruge og nemme at installere. Det er ikke længere svært at installere udendørsbelysning: Du kan skabe og udvide som du vil.