Udendørs forlængerkabel 5 m
Forlængerkablet kan bruges til at øge afstanden mellem strømforsyningen og den første lampe eller til at øge mellemrummet mellem lamperne. Samlet maks. længde pr. strømforsyning er 35 meter.
Produkt højdepunkter
- Tilbehør
- Forlængerkabel
- 5 m lang
- Sort
Nem at installere og udvide
Oplys mørke stier, skab højdepunkter i dit landskab eller skab en unik stemning på terrassen. Du kan gøre det selv ved hjælp Hue spots eller piedestaler. Produkterne er baseret på lav volt, er sikre at bruge og nemme at installere. Det er ikke længere svært at installere udendørsbelysning: Du kan skabe og udvide som du vil.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Syntetisk