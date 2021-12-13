Med en Hue Bridge får du adgang til hele spektret af intelligente belysningsfunktioner – og det er nemt at tilslutte en Hue Tap switch.
Konfigurationsvejledning
Sådan konfigurerer du en Hue Tap switch
Opret forbindelse ved hjælp af en Hue Bridge
Før du begynder opsætningen
Er din Hue Bridge tilsluttet og tilføjet til Hue appen?
Din Hue Bridge burde allerede være tilsluttet, forbundet til Wi-Fi og tilføjet din Hue app. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du først installere din Hue Bridge.
Se, hvordan du konfigurerer en Hue Bridge
Har du installeret din Hue Tap switch?
Hvis du er i tvivl om installationen, henvises du til den vejledning, der fulgte med din Hue Tap switch.
Konfigurer en Tap switch
- Åbn Hue appen.
- Gå til fanen Indstillinger, og tryk på Tilbehør.
4. Tryk på Tilføj tilbehør.
4. Tryk på din Hue Tap switch, og følg vejledningen på skærmen.
5. Når Hue appen har fundet din Tap switch, kan du vælge, hvilket rum eller hvilken zone din Tap switch skal styre, samt hvad knapperne skal gøre.
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug til yderligere hjælp til konfiguration af din Tap switch, kan du gennemse vores ofte stillede spørgsmål eller kontakte Philips Hue Support.
