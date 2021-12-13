Er din Hue Bridge tilsluttet og tilføjet til Hue appen?

Din Hue Bridge burde allerede være tilsluttet, forbundet til Wi-Fi og tilføjet din Hue app. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du først installere din Hue Bridge.

Se, hvordan du konfigurerer en Hue Bridge

Har du installeret din Hue Tap switch?

Hvis du er i tvivl om installationen, henvises du til den vejledning, der fulgte med din Hue Tap switch.