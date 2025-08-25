Philips Hue har et bredt udvalg af sikkerhedsprodukter til hjemmet. Få de rigtige opsætningsvejledninger ved at vælge dit produkt nedenfor.
Opsætningsvejledning
Sådan konfigurerer du sikkerhedsprodukter til dit intelligente hjem
Vælg dit produkt
Lær Hue at kende
Sådan fungerer Hue
Se forskellene mellem at bruge Philips Hue med Bluetooth eller med en Hue Bridge.
Hvad Hue kan gøre
Udforsk alle fordelene ved intelligent belysning, herunder at skabe den perfekte atmosfære og surround-belysning.
Kom i gang med Hue
Få gode råd til installationen af dit intelligente belysningssystem.
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.