Finde das passende Wandschaltermodul für Deine Beleuchtung.

Unsicher, welches Philips Hue Wandschaltermodul für die vorhandenen netzbetriebenen Lampen benötigt wird?
Finde die beste Lösung für das jeweilige Setup: Ob für die Steuerung von herkömmlichen Standardlampen im Rahmen des Hue Systems oder von smarten Hue Lampen über den vorhandenen Wandschalter.

Drei Pendelleuchten mit herkömmlichen Lampen, die weiß leuchten.

Ich nutze (nicht-smarte) Standardlampen

Ich möchte die Lampen in mein Hue System integrieren, um sie per Hue App zu steuern oder Automatisierungen einzurichten.

Auswahlhilfe
Hue Smart Lightguide Lampen leuchten in Lila, Orange und Blau.

Ich nutze smarte Hue Lampen

Die Steuerung erfolgt über den vorhandenen Wandschalter. Auch bei ausgeschaltetem Schalter besteht eine dauerhafte Verbindung

Auswahlhilfe
Test

Smarte Steuerung für Standardlampen

Die Abbildung zeigt das Philips Hue 1-Kanal-Wandschaltermodul mit Ein-/Aus-Funktion neben der Produktverpackung.

Mein Wandschalter steuert 1 Standardlampe oder Lampengruppe

Kabelgebundener Ein/Aus-Schalter

Über den kabelgebundenen Ein-/Aus-Schalter lassen sich die meisten herkömmlichen Standardlampen zusammen mit vorhandenen Hue Lampen in einem gemeinsamen System steuern.
Das kompakte Modul wird hinter dem vorhandenen Wandschalter installiert und mit Netzstrom betrieben. Es werden keine Batterien benötigt.
Es ist ein Neutralleiter erforderlich.

Bestens geeignet für
– 1-Kanal-Wandschalter, der eine Lampe oder eine Gruppe von Lampen steuert
– Weiterverwenden einer vorhandenen dekorativen Lampenfassung
– Hinzufügen einer herkömmlichen Standardlampe zu einem vorhandenen Hue System

Benötigt werden
– Kompatible Standardlampe oder -leuchte
– 1-Kanal-Wandschalter
Neutralleiter
– Hue Bridge (empfohlen)

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FAQ: Kabelgebundener Ein/Aus-Schalter (1-Kanal)

Wozu dient ein kabelgebundener Ein-/Aus-Schalter?

Benötige ich eine neue Lampe?

Benötige ich einen Neutralleiter?


 

Die Abbildung zeigt das Philips Hue 2-Kanal-Wandschaltermodul mit Ein-/Aus-Funktion neben der Produktverpackung.

Mein Wandschalter steuert 2 Standardlampen oder Lampengruppen

Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2-Kanal)

Über den kabelgebundenen Ein-/Aus-Schalter lassen sich die meisten herkömmlichen Standardlampen zusammen mit vorhandenen Hue Lampen in einem gemeinsamen System steuern. Das kompakte Modul wird hinter dem vorhandenen Wandschalter installiert und mit Netzstrom betrieben. Es werden keine Batterien benötigt.
Es ist ein Neutralleiter erforderlich.

Bestens geeignet für
– 2-Kanal-Wandschalter, der 2 separate Lampen oder Lampengruppen steuert
– Hinzufügen einer herkömmlichen Standardlampe zu einem vorhandenen Hue System
– Räume mit mehr als einem Beleuchtungskreis

Benötigt werden
– Kompatible Standardlampen oder -leuchten
– 2-Kanal-Wandschalter, der 2 Gruppen von Lampen steuert
Neutralleiter
– Hue Bridge (empfohlen)

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FAQ: Kabelgebundener Ein/Aus-Schalter (2-Kanal)

In welchen Fällen empfiehlt sich der kabelgebundene 2-Kanal-Ein-/Aus-Schalter?

Kann ich beide Kanäle separat steuern?

Benötige ich einen Neutralleiter?


 

Die Abbildung zeigt das kabelgebundene Philips Hue 1-Kanal-Wandschaltermodul neben der Produktverpackung.

Mein Wandschalter kann 1 Standardlampe oder Lampengruppe dimmen

Kabelgebundener 1-Kanal-Dimmschalter

Über den kabelgebundenen Dimmschalter lassen sich die meisten dimmbaren Standardlampen zusammen mit vorhandenen Hue Lampen in einem gemeinsamen System steuern. Das kompakte Modul wird hinter dem vorhandenen Standardwandschalter installiert und mit Netzstrom betrieben. Es werden keine Batterien benötigt. Der Schalter ist sowohl für 2-adrige Installationen ohne Neutralleiter als auch für 3-adrige Installationen mit Neutralleiter geeignet.

Bestens geeignet für
– Dimmbare Standardlampen und dimmbare Leuchten
– Dimmbare Lampen, einzeln oder in einer Gruppe
– 2-adrige Installationen (ohne Neutralleiter) oder 3-adrige Installationen (mit Neutralleiter)

Benötigt werden
– Dimmbare Standardlampe
– Kompatibler 1-Kanal-Dimmer-Wandschalter*
– Hue Bridge (empfohlen)

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FAQ: Kabelgebundener 1-Kanal-Dimmschalter

Wozu dient ein kabelgebundener Dimmschalter?

Muss ich meinen derzeitigen Wandschalter austauschen? *

Benötige ich einen Neutralleiter?

Test

Steuerung von Hue Lampen mithilfe eines vorhandenen Wandschalters

Die Abbildung zeigt das kabelgebundene Philips Hue Wandschaltermodul neben der Produktverpackung.

Ich möchte smarte Hue Lampen mit meinem vorhandenen Wandschalter steuern

Kabelgebundenes Wandschaltermodul

Das kabelgebundene Wandschaltermodul wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert. Es ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung in Räumen und Zonen sowie das Auslösen von Hue Szenen durch einfaches Betätigen des Schalters. Mit dem kabelgebundenen Wandschaltermodul bleiben Hue Lampen auch bei ausgeschaltetem Standardschalter mit Strom versorgt und steuerbar. Das Modul wird über das Stromnetz betrieben, daher müssen keine Batterien gewechselt werden.

Bestens geeignet für
– Zuhause mit Hue Lampen
– Haushalte, in denen weiterhin Wandschalter genutzt werden
– Verhindern eines unbeabsichtigten Trennens der Hue Lampen vom Stromnetz

Benötigt werden
– Philips Hue Lampen
– Vorhandener kompatibler Wandschalter
Neutralleiter
– Hue Bridge (erforderlich)

Jetzt kaufen

FAQ: Kabelgebundenes Wandschaltermodul

Wozu benötige ich bei Hue Lampen ein kabelgebundenes Wandschaltermodul?

Was geschieht, wenn ich den Wandschalter benutze?

Benötige ich einen Neutralleiter?


 

Die Abbildung zeigt das batteriebetriebene Philips Hue Wandschaltmodul neben der Produktverpackung.

Ich möchte smarte Hue Lampen mit meinem vorhandenen Wandschalter steuern

Wandschaltermodul (batteriebetrieben)

Das batteriebetriebene Wandschaltmodul wird hinter dem vorhandenen Standardwandschalter installiert. Es ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung in Räumen und Zonen sowie das Auslösen von Hue Szenen durch einfaches Betätigen des Schalters. Mit dem batteriebetriebenen Wandschaltermodul bleiben Hue Lampen auch bei ausgeschaltetem Standardschalter mit Strom versorgt und steuerbar.

Bestens geeignet für
– Zuhause mit Hue Lampen
– Haushalte, in denen weiterhin Wandschalter genutzt werden
– Haushalte ohne Neutralleiter
– Verhindern eines unbeabsichtigten Trennens der Hue Lampen vom Stromnetz

Benötigt werden
– Philips Hue Lampen
– Vorhandener kompatibler Wandschalter
– Hue Bridge (erforderlich)

Jetzt kaufen

FAQ: Batteriebetriebenes Wandschaltermodul

Wozu benötige ich bei Hue Lampen ein Wandschaltermodul?

Was geschieht, wenn ich den Wandschalter benutze?

Benötige ich einen Neutralleiter?


 

Schaltervergleich

Noch unentschlossen? Der Vergleich zeigt die geeigneten Hue Wandschalterlösungen für die jeweilige Beleuchtung und die vorhandene Elektroinstallation.

Kabelgebundenes Ein-/Aus-Schaltermodul

1 and 2 channel

Kabelgebundenen Ein-/Aus-Schalter kaufen

Kabelgebundenes Dimmschaltermodul

1 channel

Dimmschalter kaufen

Kabelgebundenes Wandschaltermodul

Mains powered

Kabelgebundenes Wandschaltermodul kaufen

Wandschaltermodul (batteriebetrieben)

Battery powered

Wandschaltermodul kaufen

Unterstützte Lampen

Herkömmliche Lampen
Dimmbare herkömmliche Lampen
Hue Lampen
Hue Lampen

Hue Bridge erforderlich

Nein, aber eingeschränkte Funktionalität
Nein, aber eingeschränkte Funktionalität
Ja
Ja

Verkabelung

Nullleiter erforderlich
Für den Betrieb mit oder ohne Neutralleiter geeignet
Nullleiter erforderlich
Kein Nullleiter erforderlich

Stromquelle

Stromnetz
Stromnetz
Stromnetz
Batterie (Nutzlebensdauer: mind. 5 Jahre) Die Nutzlebensdauer kann je nach Nutzung variieren

Schalterkompatibilität

Wipp-, Kipp-, Tasterschalter
Wipp-, Kipp-, Tasterschalter
Wipp-, Kipp-, Tasterschalter
Wipp-, Kipp-, Tasterschalter

Kanäle

1- oder 2-Kanal
1-Kanal
nicht zutreffend
nicht zutreffend

Abmessungen

41 × 37 × 17 mm
41 × 37 × 17 mm
41 × 37 × 15 mm
43 × 38 × 10 mm

Dimmfunktion

Nein
Ja
Ja
Ja

Matter kompatibel

Ja (als Licht)
Ja (als Licht)
Ja, nur über die Bridge
Ja, nur über die Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nein
Nein
Die Abbildung zeigt eine Nahaufnahme eines Philips Hue Wandschaltermoduls, das über Stromkabel angeschlossen ist

Was ist ein Neutralleiter?

Der Neutralleiter führt den Strom zurück zum Sicherungskasten und schließt so den Stromkreis. Bei Smarthome-Installationen wie Wandschaltern stellt der Neutralleiter die kontinuierliche Stromversorgung dieser Geräte sicher. Der Neutralleiter ist in der Regel in der Schalterdose vorhanden.

In vielen europäischen Haushalten ist der Neutralleiter blau gekennzeichnet. Je nach Land und Alter der Elektroinstallation kann die Farbe jedoch abweichen. In älteren Installationen im Vereinigten Königreich kann er beispielsweise schwarz sein, in den USA weiß oder grau und in Australien und Neuseeland schwarz oder hellblau.

Der Neutralleiter muss nicht direkt am Wandschalter angeschlossen sein. Er kann stattdessen mit anderen Neutralleitern gemeinsam in einer Klemme bzw. Anschlussstelle zusammengeführt sein. Immer zuerst den Strom abschalten, bevor die Verkabelung überprüft wird. Unbedingt die Installationsanleitung des Produkts befolgen. Im Zweifelsfall sollte die Überprüfung durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen.

Weitere Informationen zu Hue Wandschaltern

Keine passende Antwort gefunden? Einige andere Optionen:

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

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CHF 70.00

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