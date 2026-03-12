Hue Secure kabellose 2K Kamera

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Über Hue Secure kabellose 2K Kamera

Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabellosen Hue 2K Security Kamera in Weiß. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K - dank der hohen Pixeldichte kannst Du jedes Detail bei Tag und Nacht erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.

  • Nahtlose Integration mit Philips Hue Lampen
  • Erhalte Warnungen, wenn eine Bewegung erkannt wird
  • 2K-Video, um jedes Detail klar zu sehen
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Wiederaufladbare Batterie

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