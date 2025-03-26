Ideas de iluminación para la cocina

Si la cocina es el corazón de la casa, la isla es el corazón de tu cocina. Como pieza central del espacio, la isla es algo más que una superficie para preparar la comida: también es un lugar para comer, hacer vida social y relajarse a cualquier hora del día.
Como espacio verdaderamente multifuncional, merece luces verdaderamente multifuncionales. La iluminación brillante para tareas hará que sea más fácil cuando esté cortando verduras, glaseando un pastel o leyendo una receta. Y cuando llegue el momento de sentarse y probar tus obras maestras culinarias, puedes establecer tonos suaves y coloridos para crear un ambiente relajado para familiares y amigos.
Haz que la pieza central de la cocina sea aún más impactante eligiéndola con iluminación suspendida para isla de cocina. Algunas ideas a tener en cuenta podrían ser el número de colgantes que colocas sobre la encimera, la longitud de los cables, la formación en que se disponen o el tipo de pantalla. La lámpara colgante Hue Flourish con su llamativo diseño de globo, aportará una potente luz difusa al espacio, así como un toque de elegante detalle de diseño. Si la isla es larga, plantéate colgar varios colgantes Flourish sobre ella, uno cada dos metros.
Si ya tienes instaladas luces colgantes, puedes actualizar fácilmente sus bombillas a bombillas inteligentes Hue regulables con capacidad de color. Hay una amplia gama de bombillas para todos los tamaños y estilos de luminaria. Si sus lámparas colgantes actuales tienen pantallas transparentes, puedes optar por emplear bombillas de estilo Edison con el filamento visible para crear un aspecto tradicional. Establece la intensidad perfecta de hermoso brillo ámbar para tareas de cocina o vibraciones románticas de bistró.