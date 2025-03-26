Ayuda
Ideas de iluminación para la cocina

1 de abril de 2025

¡Aporta un toque de sabor y color al espacio de tu cocina con una pizca de iluminación inteligente de Philips Hue! La cocina es uno de los espacios más versátiles de la casa y su iluminación también debería serlo.  Así que, ya sea para cocinar, relajarse o recibir invitados, saca el máximo partido al espacio con nuestra inspiración de diseño, consejos prácticos e ideas para luminarias de cocina.  

La luz adecuada para cualquier diseño de cocina

Ideas de iluminación para la cocina moderna

Escandinavo minimalista, de mediados de siglo o moderno: sea cual sea el estilo contemporáneo de tu cocina, la iluminación inteligente adecuada te ayudará a mostrar todos sus detalles de diseño únicos.

Las luces de carril de cocina son una forma de aportar un toque de elegancia industrial al espacio. Los carriles en blanco o negro pueden combinar con las líneas despejadas de armarios y encimeras. Son una excelente manera de crear una estética moderna a la vez que ofrecen una versatilidad total que le permite obtener luz justo donde la necesitas.

La luz de carril de cocina Hue Perifo ilumina una cocina con lámparas colgantes

La iluminación de carril como la Hue Perifo es completamente personalizable, ¡así que te conviertes en el diseñador de iluminación! Elige las longitudes de carril que necesites, encájalas y móntalas en el techo o las paredes de tu cocina. Su diseño modular te permite instalar un carril que se adapte a las dimensiones de tu cocina, por encima de encimeras, mesas e islas. O crea un elemento de diseño haciendo un carril cuadrado, rectangular, en forma de L o de U y montándolo sobre el centro del espacio.

Una vez instalado el carril, solo tienes que hacer clic en las luces Perifo que prefieras y colocarlas en cualquier lugar del carril. Utiliza focos para dirigir la luz hacia las áreas donde trabaja o para resaltar imágenes, los elegantes colgantes son ideales para iluminar mesas o islas, y las barras de luz para iluminar encimeras más largas.

Si de verdad quieres que las superficies brillantes resplandezcan y que las líneas elegantes destaquen, entonces plantéate la posibilidad de utilizar tiras de luz flexibles debajo de los armarios de cocina, zócalos o el saliente de las encimeras. Son flexibles y se pueden doblar, moldear y cortar para adaptarse a cualquier rincón o grieta. Ajústalas a luz blanca brillante para preparar la comida y los tonos cálidos o de color crean un ambiente acogedor para tus invitados.

Una cocina elegante iluminada con luz blanca brillante e inteligente mediante lámparas colgantes de cocina y tiras de luz debajo de los armarios

Ideas de iluminación para cocinas tradicionales

Tanto si tu cocina tiene un encantador aire rústico, un clásico estilo con baldas blancas o un rústico diseño mediterráneo, una renovación inteligente de la iluminación permite resaltar todas sus características únicas y darle un aire aún más tradicional, además de incorporar todas las ventajas prácticas de la luz inteligente.

Una idea popular de iluminación tradicional para la cocina son los candelabros o apliques de pared. Añade un toque extra de glamur retro clásico colocándoles una bombilla de estilo más tradicional, como las bombillas vela Hue y las bombillas de filamento de vela. Para obtener un toque real de elegancia vintage que combine con el espacio de su cocina, adapta tus lámparas existentes con una selección de bombillas de filamento.  Las bombillas de filamento LED inteligentes reúnen lo mejor de ambos mundos: son tan eficientes como las bombillas LED normales y tan elegantes como las bombillas incandescentes Edison con su brillante bobina interior. Estas bombillas inteligentes, regulables desde la luz diurna hasta la luz nocturna, te permiten llenar la cocina con el nivel justo de luz cálida donde la necesites. Elige entre la siempre popular forma Edison, globo, estándar y vela para conseguir el aspecto adecuado para cada zona de tu cocina.

Si en tu cocina hay armarios antiguos o estanterías de madera, ¿por qué no convertirlos en elementos llamativos llenándolos de luz? Coloca tiras de luz a lo largo de ellos para mostrar tus adornos de cocina, tu preciada vajilla o tus ollas y sartenes de cobre.

Una acogedora mesa de cocina decorada con bombillas Hue de color blanco cálido

La iluminación perfecta para cocinas de cualquier tamaño

Ideas de iluminación para cocinas pequeñas

El equilibrio adecuado de iluminación en la cocina realmente ayuda a que el espacio parezca menos estrecho y desordenado al tiempo que optimiza su funcionalidad. Piensa en las diferentes actividades que suceden en cada parte del espacio y considera si necesitas instalar más luces en esas áreas. Una cantidad óptima de luz hará que tu cocina parezca más grande, sobre todo si falta luz natural.

Si la cocina cuenta techos bajos, una manera práctica de conseguir una distribución uniforme de la luz consiste en instalar filas de luces empotradas. Se colocan a ras del techo y no estorban a la hora de llevar a cabo las distintas tareas. Haz que el techo de tu cocina parezca más alto colocando tiras de luz alrededor de su perímetro y por encima de armarios y estantes. Éstas proyectarán la luz hacia arriba y hacia abajo por las paredes, añadiendo más dimensión al espacio. También pueden servir como iluminación de acento para resaltar elementos de la pared, como cuadros o adornos.

Si las bombillas no están ya al máximo recomendado para las luminarias, obtén bombillas más brillantes. A menudo, las habitaciones pequeñas parecen poco espaciosas debido a una iluminación inadecuada. Las bombillas inteligentes Hue se pueden ajustar de blanco brillante a blanco cálido e incluso cualquier color que prefieras.

Una cocina bien iluminada con tiras de luz led

Iluminación de cocinas grandes

Si tienes la suerte de tener una cocina amplia, es una gran oportunidad para experimentar con una gama de lámparas de techo para cocina. De nuevo, ten en cuenta las actividades que sueles desarrollar en las distintas partes de la cocina y piensa en la cantidad de luz necesaria y el tipo de luminaria que más te conviene.

La iluminación de carril como Hue Perifo es una solución totalmente personalizable ideal para cocinas más grandes. Su carril se ha diseñado para utilizarlo con distintas luces, como focos, colgantes y barras luminosas. Piensa en un carril cuadrado que cubra toda la superficie del techo y coloca las luces en función de cómo quieras iluminar el espacio. Una serie de colgantes con cables de diferente longitud sobre la mesa de la cocina, filas de focos en ángulo en las superficies de trabajo y una fila de barras de luz para iluminar grandes espacios de piso.

Si dispones de una amplia zona de preparación de alimentos o una isla de cocina en la que se necesita una distribución óptima de luz potente, las lámparas de panel de techo como Hue Datura son una opción interesante. Su diseño elegante y sin marco viene en una gama de formas para complementar sutilmente tu cocina sin resultar molesto. Los paneles Datura son una gran opción para espacios más grandes porque proyectan una luz difusa hacia abajo al tiempo que incorporan una retroiluminación que proyecta un halo de luz a través del techo. ¡Cada panel puede incluso ajustarse a dos colores diferentes simultáneamente! 

Iluminación para cada parte de tu cocina

Ideas para iluminar la cocina por encima del fregadero

A nadie le gusta fregar los platos, pero al menos la tarea será más fácil si el fregadero de tu cocina está bien iluminado. En este caso, la mejor opción de lámpara de techo para cocina será la iluminación empotrada en el techo o los focos dirigidos al fregadero. Las luces empotradas son discretas y resultan ideales para conseguir un potente haz de luz en una zona concreta. Evita la luz que brilla detrás de ti si va a ser la principal fuente de luz; no querrás proyectar sombras sobre los platos mientras los lavas. 

Una lámpara de techo de cocina en forma de colgante que proyecta un cálido resplandor sobre una mesa de cocina

Ideas de iluminación para la mesa de la cocina

Merendar, hacer vida social o celebrar acontecimientos memorables como un cumpleaños: la mesa de la cocina es el lugar donde tiene lugar toda la magia. Por lo tanto, ¡también merece una iluminación mágica! La elección obvia para iluminar una mesa es una lámpara colgante instalada encima. Esta es la oportunidad perfecta para hacer de la luz una característica de la cocina. Piensa en un colgante con un cable más largo para que la pantalla quede a unos 50 centímetros de la superficie de la mesa. Una pantalla de gran tamaño también agregará detalles de diseño llamativos mientras se asegura de que la mesa esté bien iluminada. Haz que las comidas resulten más íntimas colocando una lámpara de mesa en el centro. La lámpara de mesa portátil Hue Go, con su elegante diseño, la convierte en una pieza central adecuada para cualquier comida. Además, no tendrás que preocuparte de que los cables pasen por encima de los platos o por debajo de las sillas. Simplemente saca la lámpara de su base de carga, colócala donde desees y configúrala en cualquier color para recrear el ambiente de tu restaurante favorito.

Ideas de iluminación para isla de cocina

Si la cocina es el corazón de la casa, la isla es el corazón de tu cocina. Como pieza central del espacio, la isla es algo más que una superficie para preparar la comida: también es un lugar para comer, hacer vida social y relajarse a cualquier hora del día.

Como espacio verdaderamente multifuncional, merece luces verdaderamente multifuncionales. La iluminación brillante para tareas hará que sea más fácil cuando esté cortando verduras, glaseando un pastel o leyendo una receta. Y cuando llegue el momento de sentarse y probar tus obras maestras culinarias, puedes establecer tonos suaves y coloridos para crear un ambiente relajado para familiares y amigos.

Haz que la pieza central de la cocina sea aún más impactante eligiéndola con iluminación suspendida para isla de cocina. Algunas ideas a tener en cuenta podrían ser el número de colgantes que colocas sobre la encimera, la longitud de los cables, la formación en que se disponen o el tipo de pantalla. La lámpara colgante Hue Flourish con su llamativo diseño de globo, aportará una potente luz difusa al espacio, así como un toque de elegante detalle de diseño. Si la isla es larga, plantéate colgar varios colgantes Flourish sobre ella, uno cada dos metros.

Si ya tienes instaladas luces colgantes, puedes actualizar fácilmente sus bombillas a bombillas inteligentes Hue regulables con capacidad de color. Hay una amplia gama de bombillas para todos los tamaños y estilos de luminaria. Si sus lámparas colgantes actuales tienen pantallas transparentes, puedes optar por emplear bombillas de estilo Edison con el filamento visible para crear un aspecto tradicional. Establece la intensidad perfecta de hermoso brillo ámbar para tareas de cocina o vibraciones románticas de bistró.

