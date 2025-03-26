Ideas de iluminación para la cocina

La iluminación de carril como la Hue Perifo es completamente personalizable, ¡así que te conviertes en el diseñador de iluminación! Elige las longitudes de carril que necesites, encájalas y móntalas en el techo o las paredes de tu cocina. Su diseño modular te permite instalar un carril que se adapte a las dimensiones de tu cocina, por encima de encimeras, mesas e islas. O crea un elemento de diseño haciendo un carril cuadrado, rectangular, en forma de L o de U y montándolo sobre el centro del espacio.

Una vez instalado el carril, solo tienes que hacer clic en las luces Perifo que prefieras y colocarlas en cualquier lugar del carril. Utiliza focos para dirigir la luz hacia las áreas donde trabaja o para resaltar imágenes, los elegantes colgantes son ideales para iluminar mesas o islas, y las barras de luz para iluminar encimeras más largas.

Si de verdad quieres que las superficies brillantes resplandezcan y que las líneas elegantes destaquen, entonces plantéate la posibilidad de utilizar tiras de luz flexibles debajo de los armarios de cocina, zócalos o el saliente de las encimeras. Son flexibles y se pueden doblar, moldear y cortar para adaptarse a cualquier rincón o grieta. Ajústalas a luz blanca brillante para preparar la comida y los tonos cálidos o de color crean un ambiente acogedor para tus invitados.