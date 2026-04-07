Guía de tamaños de luz colgante

21 de enero de 2026
Las lámparas colgantes hacen algo más que iluminar una habitación: influyen en el equilibrio, el confort y la atmósfera. Cuando se dimensionan correctamente, pueden hacer que una isla de cocina resulte acogedora, resaltar una zona de fregadero o convertirse en un punto focal escultórico en una escalera alta. Pero elegir el tamaño y la altura de la lámpara colgante adecuados puede resultar abrumador si no estás seguro de las medidas que debes seguir.
En esta guía de tamaños de lámparas colgantes se explica todo con reglas claras de diseño y se incluyen todas las medidas necesarias. Nuestros consejos también abarcan el tamaño de lámpara para islas de cocina, principios de proporción para lámparas colgantes sobre islas y pautas para iluminar espacios sobre los fregaderos. Encontrarás fórmulas prácticas de medición, recomendaciones visuales de proporción e inspiración de Philips Hue para crear una iluminación que se adapte de forma armoniosa a cada momento.
Cómo dimensionar las lámparas colgantes
Los diseñadores suelen empezar con tres consideraciones básicas: altura, interdistancia y escala. Tanto si colocas colgantes sobre una isla de cocina, un fregadero o en el hueco de una escalera, los fundamentos siguen siendo los mismos.
Reglas clave:
Altura: cuelga los colgantes a 76-91 cm (30-36 pulg.) por encima de la superficie
Interdistancia: deja entre 60 y 90 cm (24–36 pulg.) entre lámparas colgantes
Ajustes de techo: Añade 7,5 cm (3 pulg.) por cada 30 cm (1 pie) adicional por encima de 244 cm (8 pies)
Escala: elige un diámetro de lámpara que se ajuste al espacio o la superficie que tenga por debajo
Estas medidas ayudan a mantener líneas de visión claras, una distribución uniforme de la luz y proporciones equilibradas. Más información sobre cómo colgar lámparas colgantes.
Tamaño y colocación de lámparas colgantes sobre islas de cocina
Si utilizas lámparas colgantes para iluminar la isla de la cocina, elige las lámparas en función del tamaño de la isla y la altura del techo. Colgar varias lámparas colgantes más pequeñas en fila distribuye la luz uniformemente y crea un ambiente acogedor. La isla de la cocina es uno de los lugares en los que se suelen instalar lámparas colgantes con más frecuencia, y acertar con las proporciones repercute de manera significativa sobre toda la estancia.
¿Cuál es la altura ideal para las lámparas colgantes sobre islas de cocina?
Para techos estándar de unos 244 cm (8 pies), cuelga cada lámpara:
A entre 76 y 91 cm (30-36 pulg.) sobre la encimera
Para techos más altos, aumenta en:
7,5 cm (3 pulg.) por cada 30 cm (1 pie) de más
Esta altura garantiza unas vistas despejadas a la vez que proporciona una iluminación funcional y focalizada.
Tamaño del colgante para tu isla
Para elegir el tamaño adecuado:
Islas pequeñas (122–152 cm/4–5 pies): lámparas colgantes compactas
Islas medianas (183–213 cm/6–7 pies): lámparas colgantes de tamaño mediano
Islas grandes (244–274 cm/8–9 pies): lámparas colgantes de tamaño mediano a grande
Consejo del diseñador:
Una fórmula sencilla es:
Diámetro del colgante ≈ Anchura de la isla ÷ 5
Esto proporciona un cómodo equilibrio visual.
¿Cuántos colgantes necesitas para una isla larga?
Isla de 152-183 cm (5-6 pies) → 2 colgantes
Islas de 213–274 cm (7–9 pies) → 2 o 3 lámparas colgantes
Isla de más de 305 cm (10 pies) → 3 colgantes o una luminaria lineal larga
¿A qué distancia deben estar los colgantes?
61-91 cm (24-36 pulg.) de centro a centro
30 cm (12 pulg.) desde el borde de la isla hasta el primer colgante
Esta interdistancia crea un ritmo uniforme de luz a lo largo de la superficie de la isla.
Productos de iluminación para islas de cocina
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Lámparas colgantes sobre el fregadero de la cocina
Cuando elijas el tamaño de la lámpara colgante que colgarás sobre el fregadero de la cocina, ten en cuenta la anchura del fregadero y la altura del techo. Una lámpara colgante de tamaño medio suele proporcionar la intensidad de luz adecuada sin acaparar demasiado protagonismo visual. Las zonas del fregadero se benefician de una iluminación que resulte a la vez práctica y acogedora.
Altura ideal para colgar
- Cuelga la lámpara de manera que la parte inferior quede a:
- Entre 76 y 91 cm (30–36 pulg.) por encima del borde del fregadero o la encimera.
Tamaño
Los colgantes más pequeños o de tamaño medio son mejores para evitar abrumar la zona.
Calidad de la luz
Elige una iluminación blanca regulable:
2700-3000 K para un ambiente suave y cálido
3000-4000 k para una iluminación clara de las tareas
Con Philips Hue, puedes cambiar entre luz cálida y fría al instante. El sistema de luz inteligente Philips Hue está repleto de muchas más funciones inteligentes. Programa el encendido y apagado de las luces de tu cocina estableciendo automatizaciones en la aplicación Hue. Recibe una cálida bienvenida a primera hora de la mañana y haz que las luces se atenúen a baja intensidad a última hora de la noche. A menudo tenemos las manos ocupadas cuando entramos y salimos de la cocina. Si tienes un asistente doméstico inteligente, ¿por qué no utilizar el control por voz? Da sencillos comandos de voz para atenuar, iluminar o encender y apagar las luces colgantes. ¡Perfecto para cuando tienes las manos mojadas o cubiertas de comida!
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Tamaño de lámparas colgantes para huecos de escalera y techos altos
Las lámparas colgantes, sobre todo si se cuelgan en grupos múltiples, pueden ser muy llamativas en el hueco de una escalera y proporcionar una iluminación amplia. Asegúrate de que cualquier lámpara colgante sobre las escaleras esté lo suficientemente alta como para que las personas puedan pasar por debajo sin golpearse con ella. Los colgantes grandes y brillantes son ideales para huecos de escalera y crean una iluminación audaz, perfecta para espacios de doble altura.
Altura de caída recomendada
Un colgante suele caer:
Entre 244 y 366 cm (8–12 pies) desde el techo
Esto garantiza que el colgante ocupe el espacio vertical visible.
Tipos de luminaria ideales
Colgantes de gran tamaño
Grupos con varias luces
Colgantes de cable ajustables
Colgantes lineales altos
La iluminación inteligente puede elevar aún más el dramatismo ajustando el brillo a diferentes horas del día.
Consideraciones adicionales sobre el tamaño
Fórmulas del diámetro del colgante
Dos fórmulas populares:
Diámetro del colgante = anchura de la isla ÷ 5
Anchura total combinada de los colgantes = 60-70% de la longitud de la isla
Lúmenes para diferentes usos del colgante
Áreas de trabajo: 300-600+ lúmenes
Zonas de ambiente: 200-300 lúmenes
Colgantes decorativos: flexibles, según el ambiente
Elegir formas
Globo: luz tenue y uniforme
Cono: iluminación focalizada de tareas
Tambor: luz ambiental cálida
Lineal: iluminación moderna y direccional
Cómo Philips Hue ayuda a realzar la iluminación con lámparas colgantes
Las lámparas colgantes y bombillas inteligentes Philips Hue ofrecen flexibilidad para cualquier espacio. Puedes ajustar el brillo, la temperatura del color o incluso crear escenas que cambien automáticamente a lo largo del día.
Entre los elementos más destacados se incluyen:
Control fino del brillo para la iluminación de tareas o ambiental
Opciones de blanco cálido a frío y de color (según el modelo)
Regulación sin recableado
Automatizaciones que adaptan la luz a tu rutina matutina o a tu ambiente nocturno
Opciones de cable largo en colgantes seleccionados para techos altos
Funciones de iluminación inteligente
Hue
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Hue Dimmer switch (último modelo)
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Accesorios
Especificaciones del interruptor Hue Tap switch:
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Lista de control práctica antes de comprar
Ceiling height (important for drop length)
Counter, sink or table width
Pendant diameter
Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm)
Number of pendants & spacing
Type of light needed (task, ambient or decorative)
IP rating if used near water
Smart bulb compatibility
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