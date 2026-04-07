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Cables colgantes Hue con bombillas de filamento Hue encima de la mesa del comedor

Guía de tamaños de luz colgante

21 de enero de 2026

Las lámparas colgantes hacen algo más que iluminar una habitación: influyen en el equilibrio, el confort y la atmósfera. Cuando se dimensionan correctamente, pueden hacer que una isla de cocina resulte acogedora, resaltar una zona de fregadero o convertirse en un punto focal escultórico en una escalera alta. Pero elegir el tamaño y la altura de la lámpara colgante adecuados puede resultar abrumador si no estás seguro de las medidas que debes seguir.

En esta guía de tamaños de lámparas colgantes se explica todo con reglas claras de diseño y se incluyen todas las medidas necesarias. Nuestros consejos también abarcan el tamaño de lámpara para islas de cocina, principios de proporción para lámparas colgantes sobre islas y pautas para iluminar espacios sobre los fregaderos. Encontrarás fórmulas prácticas de medición, recomendaciones visuales de proporción e inspiración de Philips Hue para crear una iluminación que se adapte de forma armoniosa a cada momento.

La luz de carril de cocina Hue Perifo ilumina una cocina con lámparas colgantes

Cómo dimensionar las lámparas colgantes

Los diseñadores suelen empezar con tres consideraciones básicas: altura, interdistancia y escala. Tanto si colocas colgantes sobre una isla de cocina, un fregadero o en el hueco de una escalera, los fundamentos siguen siendo los mismos.

Reglas clave:

  • Altura: cuelga los colgantes a 76-91 cm (30-36 pulg.) por encima de la superficie

  • Interdistancia: deja entre 60 y 90 cm (24–36 pulg.) entre lámparas colgantes

  • Ajustes de techo: Añade 7,5 cm (3 pulg.) por cada 30 cm (1 pie) adicional por encima de 244 cm (8 pies) 

  • Escala: elige un diámetro de lámpara que se ajuste al espacio o la superficie que tenga por debajo

Estas medidas ayudan a mantener líneas de visión claras, una distribución uniforme de la luz y proporciones equilibradas. Más información sobre cómo colgar lámparas colgantes.

 

 

Tamaño y colocación de lámparas colgantes sobre islas de cocina

Si utilizas lámparas colgantes para iluminar la isla de la cocina, elige las lámparas en función del tamaño de la isla y la altura del techo. Colgar varias lámparas colgantes más pequeñas en fila distribuye la luz uniformemente y crea un ambiente acogedor. La isla de la cocina es uno de los lugares en los que se suelen instalar lámparas colgantes con más frecuencia, y acertar con las proporciones repercute de manera significativa sobre toda la estancia.

Una lámpara de techo de cocina en forma de colgante que proyecta un cálido resplandor sobre una mesa de cocina

¿Cuál es la altura ideal para las lámparas colgantes sobre islas de cocina?

Para techos estándar de unos 244 cm (8 pies), cuelga cada lámpara:

  • A entre 76 y 91 cm (30-36 pulg.) sobre la encimera

Para techos más altos, aumenta en:

  • 7,5 cm (3 pulg.) por cada 30 cm (1 pie) de más 

Esta altura garantiza unas vistas despejadas a la vez que proporciona una iluminación funcional y focalizada.

Tamaño del colgante para tu isla

Para elegir el tamaño adecuado:

  • Islas pequeñas (122–152 cm/4–5 pies): lámparas colgantes compactas

  • Islas medianas (183–213 cm/6–7 pies): lámparas colgantes de tamaño mediano

  • Islas grandes (244–274 cm/8–9 pies): lámparas colgantes de tamaño mediano a grande

Consejo del diseñador: 
Una fórmula sencilla es: 
Diámetro del colgante ≈ Anchura de la isla ÷ 5 
Esto proporciona un cómodo equilibrio visual.

¿Cuántos colgantes necesitas para una isla larga?

  • Isla de 152-183 cm (5-6 pies) → 2 colgantes

  • Islas de 213–274 cm (7–9 pies) → 2 o 3 lámparas colgantes

  • Isla de más de 305 cm (10 pies) → 3 colgantes o una luminaria lineal larga

¿A qué distancia deben estar los colgantes?

  • 61-91 cm (24-36 pulg.) de centro a centro

  • 30 cm (12 pulg.) desde el borde de la isla hasta el primer colgante

    Esta interdistancia crea un ritmo uniforme de luz a lo largo de la superficie de la isla.

Productos de iluminación para islas de cocina

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Lámparas colgantes sobre el fregadero de la cocina

Cuando elijas el tamaño de la lámpara colgante que colgarás sobre el fregadero de la cocina, ten en cuenta la anchura del fregadero y la altura del techo. Una lámpara colgante de tamaño medio suele proporcionar la intensidad de luz adecuada sin acaparar demasiado protagonismo visual. Las zonas del fregadero se benefician de una iluminación que resulte a la vez práctica y acogedora.

Una cocina elegante iluminada con luz blanca brillante e inteligente mediante lámparas colgantes de cocina y tiras de luz debajo de los armarios

Altura ideal para colgar

  • Cuelga la lámpara de manera que la parte inferior quede a:
  • Entre 76 y 91 cm (30–36 pulg.) por encima del borde del fregadero o la encimera.

Tamaño

Los colgantes más pequeños o de tamaño medio son mejores para evitar abrumar la zona.

Calidad de la luz

Elige una iluminación blanca regulable:

  • 2700-3000 K para un ambiente suave y cálido

  • 3000-4000 k para una iluminación clara de las tareas

Con Philips Hue, puedes cambiar entre luz cálida y fría al instante. El sistema de luz inteligente Philips Hue está repleto de muchas más funciones inteligentes. Programa el encendido y apagado de las luces de tu cocina estableciendo automatizaciones en la aplicación Hue. Recibe una cálida bienvenida a primera hora de la mañana y haz que las luces se atenúen a baja intensidad a última hora de la noche. A menudo tenemos las manos ocupadas cuando entramos y salimos de la cocina. Si tienes un asistente doméstico inteligente, ¿por qué no utilizar el control por voz? Da sencillos comandos de voz para atenuar, iluminar o encender y apagar las luces colgantes. ¡Perfecto para cuando tienes las manos mojadas o cubiertas de comida!

Consigue más inspiración para iluminar cocinas y descubre luces inteligentes capaces de realzar cualquier espacio.

 

 

Tamaño de lámparas colgantes para huecos de escalera y techos altos

Las lámparas colgantes, sobre todo si se cuelgan en grupos múltiples, pueden ser muy llamativas en el hueco de una escalera y proporcionar una iluminación amplia. Asegúrate de que cualquier lámpara colgante sobre las escaleras esté lo suficientemente alta como para que las personas puedan pasar por debajo sin golpearse con ella. Los colgantes grandes y brillantes son ideales para huecos de escalera y crean una iluminación audaz, perfecta para espacios de doble altura.

Luminaria lineal Ensis negra suspendida sobre la mesa de la cocina

Altura de caída recomendada

Un colgante suele caer:

Entre 244 y 366 cm (8–12 pies) desde el techo

Esto garantiza que el colgante ocupe el espacio vertical visible.

Tipos de luminaria ideales

  • Colgantes de gran tamaño

  • Grupos con varias luces

  • Colgantes de cable ajustables

  • Colgantes lineales altos 

La iluminación inteligente puede elevar aún más el dramatismo ajustando el brillo a diferentes horas del día.

Iluminación de carril Smart Perifo en negro montada en el techo en diversas zonas de una vivienda

 

 

Consideraciones adicionales sobre el tamaño

Fórmulas del diámetro del colgante

  • Dos fórmulas populares:

  • Diámetro del colgante = anchura de la isla ÷ 5

Anchura total combinada de los colgantes = 60-70% de la longitud de la isla

Lúmenes para diferentes usos del colgante

  • Áreas de trabajo: 300-600+ lúmenes

  • Zonas de ambiente: 200-300 lúmenes

  • Colgantes decorativos: flexibles, según el ambiente

Elegir formas

  • Globo: luz tenue y uniforme

  • Cono: iluminación focalizada de tareas

  • Tambor: luz ambiental cálida

  • Lineal: iluminación moderna y direccional 

 

 

Cómo Philips Hue ayuda a realzar la iluminación con lámparas colgantes

Las lámparas colgantes y bombillas inteligentes Philips Hue ofrecen flexibilidad para cualquier espacio. Puedes ajustar el brillo, la temperatura del color o incluso crear escenas que cambien automáticamente a lo largo del día.

Un hombre y una mujer cocinando en una isla de cocina bajo tres lámparas colgantes blancas

Entre los elementos más destacados se incluyen:

  • Control fino del brillo para la iluminación de tareas o ambiental

  • Opciones de blanco cálido a frío y de color (según el modelo)

  • Regulación sin recableado 

  • Automatizaciones que adaptan la luz a tu rutina matutina o a tu ambiente nocturno

  • Opciones de cable largo en colgantes seleccionados para techos altos

Funciones de iluminación inteligente

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Lista de control práctica antes de comprar

  • Ceiling height (important for drop length)

  • Counter, sink or table width

  • Pendant diameter

  • Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm) 

  • Number of pendants & spacing

  • Type of light needed (task, ambient or decorative)

  • IP rating if used near water

  • Smart bulb compatibility 

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