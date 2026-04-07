Guía de tamaños de luz colgante

Las lámparas colgantes hacen algo más que iluminar una habitación: influyen en el equilibrio, el confort y la atmósfera. Cuando se dimensionan correctamente, pueden hacer que una isla de cocina resulte acogedora, resaltar una zona de fregadero o convertirse en un punto focal escultórico en una escalera alta. Pero elegir el tamaño y la altura de la lámpara colgante adecuados puede resultar abrumador si no estás seguro de las medidas que debes seguir.

En esta guía de tamaños de lámparas colgantes se explica todo con reglas claras de diseño y se incluyen todas las medidas necesarias. Nuestros consejos también abarcan el tamaño de lámpara para islas de cocina, principios de proporción para lámparas colgantes sobre islas y pautas para iluminar espacios sobre los fregaderos. Encontrarás fórmulas prácticas de medición, recomendaciones visuales de proporción e inspiración de Philips Hue para crear una iluminación que se adapte de forma armoniosa a cada momento.