20 de enero de 2026
Una luz despertadora ilumina lentamente tu dormitorio durante un intervalo establecido para imitar el amanecer, guiando suavemente a tu cuerpo para que salga del sueño profundo. A diferencia del sobresalto que provoca una alarma tradicional, este aumento gradual de la luz reduce la inercia del sueño —esa sensación de somnolencia que hace tan difíciles las mañanas— y ayuda a sincronizar el reloj interno del cuerpo con la luz natural del día.
Cuando se utilizan de forma sistemática, las luces de despertador pueden contribuir a un ciclo sueño-vigilia más saludable, lo que se traduce en más energía y mejor humor a lo largo del día. Las soluciones inteligentes como la luz despertadora Philips Hue están diseñadas para ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente y a despertarte sintiéndote renovado.