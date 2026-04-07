Paso 2: Crea una automatización "amanecer".

1. Abre la app Hue → selecciona "Rutinas" → "Mis rutinas" → "Añadir rutina".

2. Elige "Despertar" y selecciona tu dispositivo (por ejemplo, la lámpara Twilight o las luces Hue seleccionadas).

3. Programa la hora de inicio 20-30 minutos antes de tu alarma real (por ejemplo, 6:00 AM).

4. Elige un aumento gradual del brillo: empieza con un ~5%, luego pasa a un ~50% a la hora de despertar.

5. Selecciona la transición de color: por ejemplo, ámbar cálido → blanco suave → luz diurna fría.

6. Vincula la rutina a las luces de tu dormitorio . Guarda y habilita.

Paso 3: Elige tus tonos

En la misma rutina, selecciona la paleta de colores: ámbar cálido para la fase inicial, pasando a blanco suave o luz diurna a la hora de despertarse. Para los sistemas inteligentes, puedes añadir integración de voz ("Alexa, buenos días").

Paso 4: añade una rutina “para ir a dormir"

1. En la app Hue, en "Rutinas", selecciona "Ir a dormir".

2. Establece la hora de activación (por ejemplo, 22:30).

3. Elige un efecto que haga que las luces se vayan apagando: atenuar al 10 % durante 15 minutos y después apagar.

4. Elige tonos rojos/ámbar cálidos para indicar que te estás relajando.

5. Enlaza con las luces de la habitación y establece cualquier lógica de pausa/salto (por ejemplo, saltar si sigues despierto leyendo).