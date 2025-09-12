La tira de luces Hue Essential es la forma sencilla y accesible de aportar una iluminación decorativa a cualquier espacio de tu hogar sin renunciar a la calidad de la luz. La tira de luces Essential crea un bello ambiente bañando las paredes con un degradado de luz de colores que se adapta a cada estado de ánimo u ocasión. Instala y oculta fácilmente la tira de luces detrás de los televisores, debajo de las estanterías o detrás de los muebles del dormitorio. Personaliza la tira de luces cortándola para que se adapte perfectamente a cualquier espacio. Da el primer paso en el mundo de la iluminación inteligente Hue: controla con la aplicación Hue o con tu voz mediante un asistente doméstico inteligente, configura automatismos y elige entre docenas de escenas de iluminación.