La luz colgante Cher de Philips Hue White Ambiance en negro ofrece una luz blanca de cálida a fría para ayudarte a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía a lo largo del día. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien añade un Hue Bridge para disfrutar de aún más características de iluminación inteligente.