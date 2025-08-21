Ayuda
Vibraciones de fiesta personalizadas

Las luces de cuerda en forma de globo aportan ese aspecto clásico inspirado en los cafés a tu espacio exterior. Tú aportas la personalización.

Dos guirnaldas de luces globo para exterior Festavia con cables negros y bombillas inteligentes Lightguide transparentes
Una mujer baila en una terraza bajo unas guirnaldas de luces de fiesta globo para exterior con luz inteligente en azul, rosa y blanco

Fiesta a todo color, relájate con un cálido resplandor

Los LED integrados a todo color con tecnología Chromasync™ hacen que estas guirnaldas de luces globo resplandezcan con una luz blanca brillante y colores saturados, lo cual es perfecto para las celebraciones al aire libre. 
¿Poner música para una fiesta? Sincronízalos con tus canciones y observa cómo la música hace que los colores se muevan. 
Cuando llegue la hora de relajarse, bájalos a un brillo ultrabajo en cualquier tono de luz blanca cálida a fría. Crea un ambiente muy acogedor con una escena luminosa o un efecto especial, por ejemplo, la luz resplandeciente de las velas.

Una zona para sentarse en el patio iluminada por la noche con ristras de luces de fiesta Festavia que brillan en tonos rosas, amarillos y morados de luz inteligente

La luz y el alma de la fiesta

Las bombillas globo de Festavia, con su elegante y llamativo diseño Lightguide, son un bello complemento para tu espacio exterior, tanto si están encendidas como apagadas. Cada bombilla presenta un tubo interior distintivo que equilibra el color, el brillo y la dirección de la luz para conseguir efectos óptimos. Personalízalas como quieras: utiliza un degradado de varios colores a lo largo de la guirnalda, elige entre escenas de iluminación estacionales o utiliza efectos de luz especiales para que encajen perfectamente con el ambiente festivo, ocasiones especiales o momentos de relax al aire libre.

Explora la sincronización musical
Una bombilla globo inteligente Lightguide Festavia para exterior impermeable salpicada de agua resplandece con luz inteligente de color rosa

Construido para durar, haga el tiempo que haga

Llueva, haga sol o nieve, las guirnaldas de luces globo Festavia están diseñadas para su uso en exteriores durante todo el año. No hace falta que las guardes, déjalas puestas para cualquier ocasión. Cada bombilla con aspecto de cristal duradero es impermeable, resistente a la intemperie, inastillable y reemplazable, ¡por si acaso!

Una guirnalda de luces globo Festavia outdoor globe party lights con bombillas Lightguide transparentes, cable negro y unidad de alimentación de baja tensión

Instalación Plug & Play sencilla 

Las guirnaldas de luces globo Festavia son de baja tensión, por lo que puedes enchufar la fuente de alimentación incluida a una toma de corriente existente. No es necesario un complicado recableado. También puedes añadir guirnaldas de luces a una instalación existente de baja tensión e integrarlas con tus otras luces en cualquier lugar de tu espacio exterior.

Las guirnaldas de luces globo no se pueden ampliar por los extremos, pero puedes enchufar dos guirnaldas de luces a la fuente de alimentación mediante el conector en T que se incluye con la guirnalda de extensión.

FAQs

¿La guirnalda de luces globo Festavia puede emitir luz blanca?

¿Yo puedo sustituir las bombillas de las guirnaldas de luces globo Festavia?

¿Cuál es la mejor manera de colgar las guirnaldas de luces globo Festavia?

¿Las bombillas son de cristal?

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Sintético

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Guirnalda de luces/tira de luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

