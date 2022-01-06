¿Está conectado el Hue Bridge y se ha añadido a la aplicación Hue?

El Hue Bridge ya debe estar enchufado, conectado a wifi y añadido a la aplicación Hue. Si aún no lo has hecho, primero tienes que instalar el Hue Bridge.

Aprende a configurar un Hue Bridge

¿Has instalado tu Hue Tap switch?

Si no estás seguro de la instalación, consulta el manual que incluye el Hue Tap switch.