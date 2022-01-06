Con un Hue Bridge, puedes acceder a todas las características de iluminación inteligente y conectar un Hue Tap switch es sencillo.
Guía de configuración
Cómo configurar un Hue Tap switch
Conectar con un Hue Bridge
Antes de iniciar la configuración
¿Está conectado el Hue Bridge y se ha añadido a la aplicación Hue?
El Hue Bridge ya debe estar enchufado, conectado a wifi y añadido a la aplicación Hue. Si aún no lo has hecho, primero tienes que instalar el Hue Bridge.
¿Has instalado tu Hue Tap switch?
Si no estás seguro de la instalación, consulta el manual que incluye el Hue Tap switch.
Configurar un Hue Tap switch
- Abre la aplicación Hue.
- Accede a la pestaña Ajustes y toca en Accesorios.
4. Toca Añadir accesorio.
4. Toca Hue Tap switch y sigue las instrucciones en pantalla.
5. Una vez que la aplicación Hue haya encontrado el Hue Tap switch podrás seleccionar la habitación o la zona que controla el Hue Tap switch, así como lo que hacen los botones.
¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda adicional para configurar el Hue Tap switch, consulta nuestras Preguntas más frecuentes o ponte en contacto con el soporte de Philips Hue.
