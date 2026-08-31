Avant de synchroniser vos lampes avec Apple TV, ouvrez l’application Philips Hue et créez un espace de loisirs. Cela vous permet de positionner virtuellement vos lampes pour qu’elles puissent réagir fidèlement à l’action à l’écran.

Une fois votre espace de loisirs configuré, vous utiliserez l’onglet Synchronisation dans l’application Hue pour démarrer et gérer la synchronisation.

Vous souhaitez synchroniser vos lampes avec Apple Music sur Apple TV ? Il suffit de passer en mode Musique dans l’onglet Synchronisation pour créer une expérience d’éclairage dynamique qui réagit au rythme et à l’énergie de votre musique.