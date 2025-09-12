Câble d'extension de ruban LED Hue Flux 5 m
Placez votre ruban LED intérieur Flux ou Flux ultra-brillant exactement là où vous le souhaitez. Grâce à cette extension de cinq mètres au design discret et minimaliste, vous n'avez plus à vous soucier de la distance entre le ruban LED et la source d'alimentation. L'extension permet également de dissimuler facilement le bloc d'alimentation.
Points forts du produit
- Câble d’extension 5 m / 16 ft
- Facile à installer
- Design minimaliste discret
- Configuration basse tension sécurisée (IP20)
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
PVC