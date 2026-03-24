12 février 2026
Imaginez que les lumières de votre chambre réagissent à chaque rue éclairée au néon d’une ville cyberpunk ou à chaque ombre subtile d’une mission furtive. Lorsque vous synchronisez les lumières avec les configurations PC , vous ne regardez pas seulement un écran – vous entrez dans le monde du jeu. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un professionnel compétitif, transformer votre environnement en une extension dynamique de votre écran d’ordinateur crée une atmosphère que les bandes RVB génériques ne peuvent tout simplement pas égaler.