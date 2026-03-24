La plupart des utilisateurs entament leur parcours avec un simple « éclairage de biais », des bandes DEL statiques comme les bandes lumineuses Philips Hue derrière un moniteur pour réduire la fatigue oculaire. Cependant, la plupart des joueurs à la recherche de lumières synchronisées pour le jeu veulent quelque chose en plus : la réactivité en temps réel.

Les lumières génériques basées sur le Wi-Fi présentent souvent un certain décalage, où les couleurs changent une fraction de seconde après l’action. Pour synchroniser efficacement les lumières avec le PC , vous avez besoin d’un système qui réduit les délais. Philips Hue utilise le protocole Zigbee par l’intermédiaire du Hue Bridge et du Hue Bridge Pro, qui gère la communication localement grâce à un réseau maillé. Cela signifie que les lumières Hue communiquent directement entre elles, créant une toile de connectivité interconnectée au lieu que chaque lumière se connecte directement au Wi-Fi. Cela garantit que vos lumières réagissent instantanément aux explosions à l’écran ou aux variations atmosphériques.