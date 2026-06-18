Veilleuses pour enfants et idées d'éclairage pour les chambres d'enfants

Veilleuses pour enfants et idées d'éclairage pour les chambres d'enfants

15 juillet 2024

Regardons les choses en face : aucun enfant n'aime entendre « Allez, il est l'heure d'aller au lit! ». Mais au lieu de prononcer ces mots effrayants, vous pouvez utiliser les veilleuses pour aider les enfants à piquer du nez et à dormir profondément.

Veilleuses pour enfants

La bonne veilleuse pour la chambre de vos enfants dissipera non seulement la peur des "monstres sous le lit" de vos enfants, mais elle les encouragera également à dormir dans leur propre chambre.

Essayez ces idées de veilleuses pour enfants pour aider à endormir vos tout-petits.

1. Ampoules pour veilleuses à DEL

Le sommeil est essentiel au développement de chaque enfant. Vous pouvez utiliser la lumière LED pour aider vos enfants à s'endormir et à dormir profondément.

2. Lumières tamisées la nuit

Saviez-vous que notre cerveau peut détecter l’heure de la journée à laquelle la lumière pénètre dans nos yeux? Si vos enfants passent leurs soirées dans des pièces bien éclairées, leur cerveau peut être amené à penser qu'il fait jour, perturbant ainsi leur cycle naturel de sommeil. Ils se sentiront plus éveillés même à l'heure du coucher! Assurez-vous donc de diminuer le niveau de lumière autour de votre maison le soir.

Une idée brillante : définissez un réglage automatique « Aller au lit » dans la Philips Hue app. Cette automatisation atténue lentement les lumières jusqu'à ce qu'elles s'éteignent, signalant qu'il est temps de dormir.

Une mère embrassant sa fille qui s'apprête à dormir dans une chambre à coucher faiblement éclairée

3. Veilleuses portables

Le rythme de sommeil et les préférences des enfants évoluent, il est donc important de pouvoir déplacer une veilleuse de son support vers le bureau d'un soir à l'autre. Les veilleuses portables vous offrent la possibilité d'essayer différents arrangements, afin que vous puissiez voir ce qui fonctionne le mieux pour votre enfant.

Apprenez-en davantage sur la portabilité de Philips hue Go.

4. Veilleuses murales

Avec la lumière à montage mural appropriée pour chambre à coucher, vous pouvez avoir une seule solution qui fonctionne comme éclairage de travail, éclairage ambiant et veilleuse. Les appliques murales intelligentes vous permettent de les ajuster en fonction de l'heure de la journée ou du moment. Cela vous permet d'augmenter la luminosité lorsque votre enfant fait ses devoirs, de la réduire pendant les moments de détente et de la réduire davantage en veilleuse quand il est l'heure de se coucher.

Laissez-vous inspirer par autres idées d'appliques murales pour chambres à coucher.

5. Lampes veilleuses pour enfants

La lumière de la chambre à coucher de vos enfants doit être à portée de main et facile à utiliser pour qu'ils puissent la trouver facilement et l'allumer dans le noir. En ajoutant une lampe de chevet à côté du lit, vous pouvez encourager vos enfants à lire un livre avant de s'endormir.

Une idée brillante : si les lumières dans la chambre à coucher de votre enfant ne se trouvent pas à côté du lit, pensez à utiliser un gradateur connecté. Portables et alimentés par batterie, ces variateurs peuvent être placés sur leur table de nuit pour un accès facile aux lumières à tout moment de la nuit.

6. Plafonniers pour chambre d'enfant

Tout comme les appliques murales, les plafonniers de la chambre de votre enfant peuvent s'adapter à tout moment de la journée, du réveil à l'heure du coucher. L'utilisation d'un gradateur permet d'adapter ce type de lumière en une veilleuse qui émet la quantité de lumière idéale afin d'aider votre enfant à dormir profondément.

7. Accessoires d'éclairage pour chambre d'enfant

Si votre enfant se lève fréquemment au milieu de la nuit pour prendre un verre d'eau ou aller aux toilettes, l'installation d'un détecteur de mouvement peut le guider dans la maison avec la bonne lumière. Un détecteur de mouvement vous permet de définir un réglage spécifique de vos lumières en soirée : dans ce cas, une faible lueur chaleureuse pour aider vos enfants à bien dormir.

Vous voulez que vos enfants se sentent plus maîtres de leur éclairage? Les lumières à commande vocale leur permettent de contrôler l'éclairage depuis le confort de leur lit. En plus d’aider vos enfants à s’endormir plus rapidement, les inviter à participer au processus de prise de décision concernant l’éclairage de leur chambre contribuera à favoriser le sens des responsabilités.

Découvrez comment les éclairages pour chambre à coucher Philips Hue peuvent vous aider à adapter ces idées pour les veilleuses de vos enfants.

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