Si votre enfant se lève fréquemment au milieu de la nuit pour prendre un verre d'eau ou aller aux toilettes, l'installation d'un détecteur de mouvement peut le guider dans la maison avec la bonne lumière. Un détecteur de mouvement vous permet de définir un réglage spécifique de vos lumières en soirée : dans ce cas, une faible lueur chaleureuse pour aider vos enfants à bien dormir.
Vous voulez que vos enfants se sentent plus maîtres de leur éclairage? Les lumières à commande vocale leur permettent de contrôler l'éclairage depuis le confort de leur lit. En plus d’aider vos enfants à s’endormir plus rapidement, les inviter à participer au processus de prise de décision concernant l’éclairage de leur chambre contribuera à favoriser le sens des responsabilités.
Découvrez comment les éclairages pour chambre à coucher Philips Hue peuvent vous aider à adapter ces idées pour les veilleuses de vos enfants.