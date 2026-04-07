Guide des tailles de luminaires suspendus

Les lampes suspendues font plus qu’éclairer une pièce - elles influencent l’équilibre, le confort et l’atmosphère. Lorsqu’ils sont correctement dimensionnés, ils peuvent rendre un îlot de cuisine accueillant, mettre en valeur un coin évier ou devenir un point focal sculptural dans une haute cage d’escalier. Mais choisir la bonne taille et hauteur de luminaire suspendu peut sembler accablant si vous n’êtes pas sûr des mesures à suivre.

Ce guide de taille de luminaire suspendu décompose tout en utilisant des règles claires du concepteur, avec toutes les mesures dont vous avez besoin. Nos conseils de dimensionnement en matière de luminaires suspendus couvrent également la taille des luminaires suspendus pour les aménagements d’îlots, les principes de taille des suspensions d’îlots de cuisine et les directives pour les luminaires suspendus au-dessus des espaces d’évier de cuisine. Vous trouverez des formules de mesure pratiques, des conseils visuels sur les proportions et des idées inspirées de Philips Hue pour vous aider à créer un éclairage qui s’adapte magnifiquement à chaque instant.