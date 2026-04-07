20 janvier 2026

Une lumière de réveil illumine lentement votre chambre sur un intervalle défini pour imiter le lever du soleil, guidant doucement votre corps hors du sommeil profond. Contrairement à la secousse d’une alarme traditionnelle, cet éclaircissement progressif réduit l’inertie du sommeil—la sensation d’être sonné qui rend les matins difficiles—et contribue à aligner l’horloge interne de votre corps avec la lumière du jour naturelle.

Lorsqu’elles sont utilisées de manière constante, les lumières de réveil peuvent favoriser un cycle sommeil-réveil plus sain, ce qui entraîne plus d’énergie et une meilleure humeur tout au long de la journée. Des solutions intelligentes comme les lumières de réveil Philips Hue sont conçues pour vous aider à vous endormir plus facilement et à vous réveiller en pleine forme.