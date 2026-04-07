La lumière est l’un des régulateurs les plus puissants de la biologie humaine. Sa luminosité, sa synchronisation et sa température de couleur envoient des signaux au cerveau et au corps, nous indiquant quand nous devons nous sentir alertes et quand nous devons nous détendre.

Une lumière vive et froide (riche en bleu) pendant la journée favorise la vigilance, l’énergie et la concentration, tandis qu’une lumière chaude et faible le soir favorise le calme et prépare ton corps à un sommeil réparateur.