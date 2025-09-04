Automatisez votre éclairage pour vous accueillir chez vous, éclairez automatiquement votre cour d'entrée et votre allée, et bien plus encore, uniquement avec Philips Hue!
Sentez-vous accueilli chez vous
Découvrez l'éclairage d'allée Philips Hue
Un éclairage si intelligent qu’il vous accueille à votre arrivée
Ne rentrez plus jamais dans une maison sombre! Réglez votre éclairage pour qu'il s'allume automatiquement lorsque vous approchez de votre maison - et s'éteint lorsque vous partez - avec les automatisations À la maison et À l'extérieur.
Allumez les lumières grâce au mouvement
Allumez automatiquement l'éclairage lorsque le capteur extérieur détecte une activité et sentez-vous plus en sécurité dans votre environnement. Le capteur extérieur détecte les mouvements et allume automatiquement l'éclairage, exposant les visiteurs indésirables et vous aidant à vous sentir plus en sécurité dans votre environnement.
Comme si vous étiez chez vous
Gagnez en tranquillité d'esprit en appuyant simplement sur l'application Philips hue! Créez une automatisation de présence Mimic pour donner l'impression que vous êtes chez vous, même si vous n'y êtes pas, ou allumez et éteignez vos lumières depuis n'importe où dans le monde.
Produits d’extérieur les plus populaires
Ambiance blanche et colorés Hue
Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla
$189.99
$151.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Lampe sur pied d’extérieur Impress (basse tension)
$199.99
$159.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Applique murale d’extérieur Appear
$179.99
$143.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Projecteur d’extérieur Lily XL
$169.99
$135.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Applique murale d’extérieur Resonate
$189.99
$151.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage extérieur linéaire Amarant
$199.99
$159.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Borne d’extérieur Calla
$149.99
$119.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Projecteur d’extérieur Discover
$199.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage mural d’extérieur Econic
$199.99
$159.99
Hue
Projecteur Hue Secure avec caméra de Philips
$439.99
$339.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Projecteur extérieur Lily
$119.99
$95.99
Explorez comment embellir votre cour
Embellissez votre espace extérieur
Avec l'éclairage extérieur de Philips Hue, vous pouvez transformer votre cour pour toute occasion avec un bel éclairage coloré intelligent.
Découvrez Philips Hue
Philips Hue est le système d’éclairage intelligent sans fil qui vous permet de commander facilement votre éclairage et de créer la configuration adaptée à chaque moment passé à l’intérieur et à l’extérieur. Donnez vie à vos espaces extérieurs à l’aide d’une gamme de lampes d’extérieur spécialement conçues à cet effet.
Systèmes d’éclairage d’extérieur
Choisissez parmi notre collection de luminaires extérieurs spécialement conçus pour toutes les conditions météorologiques.
Pont Hue
Au cœur de votre système d’éclairage intelligent se trouve le Bridge, qui vous permet de connecter jusqu’à 50 lumières intérieures et extérieures et d’ouvrir des possibilités infinies.
Contrôles
Il existe de nombreuses façons intelligentes de contrôler l’éclairage de votre demeure, de l’application Philips Hue aux interrupteurs intelligents sans fil et bien plus encore.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.