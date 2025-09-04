Aide

Automatisez votre éclairage pour vous accueillir chez vous, éclairez automatiquement votre cour d'entrée et votre allée, et bien plus encore, uniquement avec Philips Hue!

Sentez-vous accueilli chez vous avec Philips Hue

Découvrez l'éclairage d'allée Philips Hue

géorepérage d’extérieur Hue

Un éclairage si intelligent qu’il vous accueille à votre arrivée

Ne rentrez plus jamais dans une maison sombre! Réglez votre éclairage pour qu'il s'allume automatiquement lorsque vous approchez de votre maison - et s'éteint lorsque vous partez - avec les automatisations À la maison et À l'extérieur.

Application d’éclairage extérieur Hue

Allumez les lumières grâce au mouvement

Allumez automatiquement l'éclairage lorsque le capteur extérieur détecte une activité et sentez-vous plus en sécurité dans votre environnement. Le capteur extérieur détecte les mouvements et allume automatiquement l'éclairage, exposant les visiteurs indésirables et vous aidant à vous sentir plus en sécurité dans votre environnement.

minuteries de l’application d’éclairage extérieur hue

Comme si vous étiez chez vous

Gagnez en tranquillité d'esprit en appuyant simplement sur l'application Philips hue! Créez une automatisation de présence Mimic pour donner l'impression que vous êtes chez vous, même si vous n'y êtes pas, ou allumez et éteignez vos lumières depuis n'importe où dans le monde.

Produits d’extérieur les plus populaires

Solde de fin de l'été
Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla

Ambiance blanche et colorés Hue

Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla
Basse tension
Fini noir mat
105 x 402 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément

$189.99

$151.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Lampe sur pied d’extérieur Impress (basse tension)

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied d’extérieur Impress (basse tension)
Basse tension
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Bloc d’alimentation vendu séparément

$199.99

$159.99

Temporairement en rupture de stock

Solde de fin de l'été
Applique murale d’extérieur Appear

Ambiance blanche et colorés Hue

Applique murale d’extérieur Appear
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$179.99

$143.99

Solde de fin de l'été
Projecteur d’extérieur Lily XL

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur d’extérieur Lily XL
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*

$169.99

$135.99

Solde de fin de l'été
Applique murale d’extérieur Resonate

Ambiance blanche et colorés Hue

Applique murale d’extérieur Resonate
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$189.99

$151.99

Solde de fin de l'été
Éclairage extérieur linéaire Amarant

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage extérieur linéaire Amarant
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*

$199.99

$159.99

Solde de fin de l'été
Borne d’extérieur Calla

Ambiance blanche et colorés Hue

Borne d’extérieur Calla
Basse tension
Fini noir mat
104 x 252 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément

$149.99

$119.99

Projecteur d’extérieur Discover

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur d’extérieur Discover
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$199.99

Temporairement en rupture de stock

Solde de fin de l'été
Éclairage mural d’extérieur Econic

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Econic
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$199.99

$159.99

Solde de fin de l'été
Projecteur Hue Secure avec caméra de Philips

Hue

Projecteur Hue Secure avec caméra de Philips
Chiffrement de bout en bout
Le projecteur s’allume lorsqu’un mouvement est détecté
Déclenche une alarme lumineuse
Fils connectés à l'électricité de la maison

$439.99

$339.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Projecteur extérieur Lily

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur extérieur Lily
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*

$119.99

$95.99

Explorez comment embellir votre cour

Embellissez votre espace

Embellissez votre espace extérieur

Avec l'éclairage extérieur de Philips Hue, vous pouvez transformer votre cour pour toute occasion avec un bel éclairage coloré intelligent.

Découvrez Philips Hue

Philips Hue est le système d’éclairage intelligent sans fil qui vous permet de commander facilement votre éclairage et de créer la configuration adaptée à chaque moment passé à l’intérieur et à l’extérieur. Donnez vie à vos espaces extérieurs à l’aide d’une gamme de lampes d’extérieur spécialement conçues à cet effet.

Systèmes d’éclairage d’extérieur

Systèmes d’éclairage d’extérieur

Choisissez parmi notre collection de luminaires extérieurs spécialement conçus pour toutes les conditions météorologiques.
Pont Hue

Pont Hue

Au cœur de votre système d’éclairage intelligent se trouve le Bridge, qui vous permet de connecter jusqu’à 50 lumières intérieures et extérieures et d’ouvrir des possibilités infinies.
Contrôles

Contrôles

Il existe de nombreuses façons intelligentes de contrôler l’éclairage de votre demeure, de l’application Philips Hue aux interrupteurs intelligents sans fil et bien plus encore.

