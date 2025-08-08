Laissez aller votre imagination et rehaussez la beauté de votre espace extérieur grâce à Philips Hue. Tu peux adapter l’ambiance à chaque occasion : une grande fête, un dîner intime ou un moment de détente par une nuit de fin d’été.
Embellissez votre espace extérieur
Faites l’essai des lumières d’extérieur Hue
Créez l’ambiance extérieure parfaite
Transforme une cour arrière peu invitante en un superbe espace extérieur avec Philips Hue. Place des luminaires colorés - de l’éclairage de chemin et des appliques murales aux projecteurs et autres - dans toute ta cour, en utilisant des éclats de couleur amusants ou des tons lumineux pour préparer le terrain à un incroyable événement en plein air.
Détendez-vous grâce à une lumière blanche allant d’une nuance chaude à froide
Prolongez vos soirées grâce aux solutions d'éclairage extérieur Philips Hue. Créez l'ambiance parfaite sur votre terrasse, votre balcon ou votre véranda et détendez-vous. De la chaude lumière blanche d’un soleil d’été, à la lumière du jour glaciale de l’hiver : tu peux profiter de toutes les nuances de lumière blanche pour t’adapter à ton humeur tout au long de l’année.
Éclairage spécial pour des occasions spéciales
Vous recevez de la famille ou des amis? Réglez l'éclairage extérieur pour qu'il s'harmonise à la situation. Décorez votre espace avec des guirlandes de lampes Globe Festavia qui attirent le regard, illuminez la façade de votre maison avec des lampes permanentes Festavia, installez des bandes lumineuses le long des bordures et des chemins ou ajoutez des touches de lumière colorée à votre jardin avec des bornes et des projecteurs – tout cela aidera à ajouter une touche de magie aux dîners intimes sur le balcon, aux barbecues sur la terrasse ou aux fêtes dans la cour arrière. Créez des ambiances colorées ou des effets dynamiques lents pour profiter pleinement de ces moments spéciaux.
Facile à installer et à déployer
Illuminez les allées sombres, mettez votre aménagement paysager en valeur ou créez une ambiance unique sur la terrasse. Vous pouvez le faire vous-même à l'aide de projecteurs ou de bornes Hue. Le système nécessite une faible tension, son utilisation dans la cour est sécuritaire et il est facile à installer. Oubliez l’électricien : réalisez la création et le déploiement comme vous le souhaitez.
Explorez l’éclairage de bienvenue
Un éclairage qui vous accueille à votre arrivée
Automatisez votre éclairage pour recevoir un accueil chaleureux lors de votre retour à la maison. Philips Hue illumine automatiquement votre entrée et votre allée à votre arrivée.
Découvrez Philips Hue
Philips Hue est le système d’éclairage intelligent sans fil qui vous permet de commander facilement votre éclairage et de créer la configuration adaptée à chaque moment passé à l’intérieur et à l’extérieur. Donnez vie à vos espaces extérieurs à l’aide d’une gamme de lampes d’extérieur spécialement conçues à cet effet.
Systèmes d’éclairage d’extérieur
Choisissez parmi notre collection de luminaires extérieurs spécialement conçus pour toutes les conditions météorologiques.
Pont Hue
Au cœur de votre système d’éclairage intelligent se trouve le Bridge, qui vous permet de connecter jusqu’à 50 lumières intérieures et extérieures et d’ouvrir des possibilités infinies.
Contrôles
Il existe de nombreuses façons intelligentes de contrôler l’éclairage de votre demeure, de l’application Philips Hue aux interrupteurs intelligents sans fil et bien plus encore.
