Embellissez votre espace extérieur

Laissez aller votre imagination et rehaussez la beauté de votre espace extérieur grâce à Philips Hue. Tu peux adapter l’ambiance à chaque occasion : une grande fête, un dîner intime ou un moment de détente par une nuit de fin d’été.

Faites l’essai des lumières d’extérieur Hue

couleurs de l’application d’éclairage extérieur Hue

Créez l’ambiance extérieure parfaite

Transforme une cour arrière peu invitante en un superbe espace extérieur avec Philips Hue. Place des luminaires colorés - de l’éclairage de chemin et des appliques murales aux projecteurs et autres - dans toute ta cour, en utilisant des éclats de couleur amusants ou des tons lumineux pour préparer le terrain à un incroyable événement en plein air.

Lumière d’extérieur chaude à froide Hue

Détendez-vous grâce à une lumière blanche allant d’une nuance chaude à froide

Prolongez vos soirées grâce aux solutions d'éclairage extérieur Philips Hue. Créez l'ambiance parfaite sur votre terrasse, votre balcon ou votre véranda et détendez-vous. De la chaude lumière blanche d’un soleil d’été, à la lumière du jour glaciale de l’hiver : tu peux profiter de toutes les nuances de lumière blanche pour t’adapter à ton humeur tout au long de l’année.

Un balcon éclairé de nuit par des guirlandes lumineuses Festavia qui brillent dans des tons roses et jaunes de lumière intelligente.

Éclairage spécial pour des occasions spéciales

Vous recevez de la famille ou des amis? Réglez l'éclairage extérieur pour qu'il s'harmonise à la situation. Décorez votre espace avec des guirlandes de lampes Globe Festavia qui attirent le regard, illuminez la façade de votre maison avec des lampes permanentes Festavia, installez des bandes lumineuses le long des bordures et des chemins ou ajoutez des touches de lumière colorée à votre jardin avec des bornes et des projecteurs – tout cela aidera à ajouter une touche de magie aux dîners intimes sur le balcon, aux barbecues sur la terrasse ou aux fêtes dans la cour arrière. Créez des ambiances colorées ou des effets dynamiques lents pour profiter pleinement de ces moments spéciaux.

Vidéo d’installation et de prolongement extérieur Hue

Facile à installer et à déployer

Illuminez les allées sombres, mettez votre aménagement paysager en valeur ou créez une ambiance unique sur la terrasse. Vous pouvez le faire vous-même à l'aide de projecteurs ou de bornes Hue. Le système nécessite une faible tension, son utilisation dans la cour est sécuritaire et il est facile à installer. Oubliez l’électricien : réalisez la création et le déploiement comme vous le souhaitez.

Produits d’extérieur les plus populaires

Solde de fin de l'été
Borne d’extérieur Calla

Ambiance blanche et colorés Hue

Borne d’extérieur Calla
Basse tension
Fini noir mat
104 x 252 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément

$149.99

$119.99

Solde de fin de l'été
Lampe sur pied d’extérieur Impress (basse tension)

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied d’extérieur Impress (basse tension)
Basse tension
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Bloc d’alimentation vendu séparément

$199.99

$159.99

Temporairement en rupture de stock

Solde de fin de l'été
Bande lumineuse d’extérieur 197 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse d’extérieur 197 po
1 bande lumineuse de 197 po
1 bloc d’alimentation
Ampoule blanche et colorée

$249.99

$199.99

Solde de fin de l'été
Éclairage mural d’extérieur large Impress

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur large Impress
Basse tension
Fini noir mat
240 x 190 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément

$189.99

$151.99

Solde de fin de l'été
Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m

Hue

Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m
Câble de rallonge
Longueur de 2,5 m
Connecteur en T inclus

$24.99

$19.99

Éclairage mural d’extérieur Impress (basse tension)

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Impress (basse tension)
Basse tension
Fini noir mat
240 x 120 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément

$169.99

Temporairement en rupture de stock

Explorez l’éclairage de bienvenue

Sentez-vous accueilli chez vous avec Philips Hue

Un éclairage qui vous accueille à votre arrivée

Automatisez votre éclairage pour recevoir un accueil chaleureux lors de votre retour à la maison. Philips Hue illumine automatiquement votre entrée et votre allée à votre arrivée.

Découvrez Philips Hue

Philips Hue est le système d’éclairage intelligent sans fil qui vous permet de commander facilement votre éclairage et de créer la configuration adaptée à chaque moment passé à l’intérieur et à l’extérieur. Donnez vie à vos espaces extérieurs à l’aide d’une gamme de lampes d’extérieur spécialement conçues à cet effet.

Systèmes d’éclairage d’extérieur

Systèmes d’éclairage d’extérieur

Choisissez parmi notre collection de luminaires extérieurs spécialement conçus pour toutes les conditions météorologiques.
Pont Hue

Pont Hue

Au cœur de votre système d’éclairage intelligent se trouve le Bridge, qui vous permet de connecter jusqu’à 50 lumières intérieures et extérieures et d’ouvrir des possibilités infinies.
Contrôles

Contrôles

Il existe de nombreuses façons intelligentes de contrôler l’éclairage de votre demeure, de l’application Philips Hue aux interrupteurs intelligents sans fil et bien plus encore.

