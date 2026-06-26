Laissez vos lampes réagir au contenu de votre écran de télévision LG grâce à l’application Hue Sync TV.
Philips Hue et LG
Application Sync TV sur les téléviseurs LG
Synchronisez vos lampes Hue avec tout ce que vous regardez sur votre télévision LG.
Comment synchroniser avec votre téléviseur LG
Vérifier la compatibilité
L’application Sync TV est compatible avec les téléviseurs LG 2024 ou plus récents, avec webOS24 ou supérieur. Si votre téléviseur prend en charge l'application, elle apparaîtra lorsque vous la rechercherez dans Applications.
Configurez votre système Hue
Pour synchroniser vos lumières avec votre télévision LG, vous aurez besoin d’au moins une lampe Philips Hue compatible avec les couleurs et du pont Philips Hue.
Obtenir l’application Sync TV
Téléchargez l’application sur votre téléviseur, configurez-la et préparez-vous à synchroniser!
Meilleures lumières pour la synchronisation
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LG
LG apporte des produits, des services et des caractéristiques de haute qualité à leurs utilisateurs depuis plus de 60 ans, y compris ceux pour les maisons intelligentes.
Questions et réponses
Quels téléviseurs LG sont compatibles avec l’application hue Sync TV?
Quels téléviseurs LG sont compatibles avec l’application hue Sync TV?
Obtenir de l’aide
Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin d’aide pour jumeler Philips Hue et les télévisions LG, consultez la section des questions et réponses ou communiquez avec nous.