Philips Hue et LG

Laissez vos lampes réagir au contenu de votre écran de télévision LG grâce à l’application Hue Sync TV.

Un homme et une femme assis sur un canapé devant une télévision LG avec un éclairage Hue violet et bleu

Application Sync TV sur les téléviseurs LG

Synchronisez vos lampes Hue avec tout ce que vous regardez sur votre télévision LG.

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Comment synchroniser avec votre téléviseur LG

Hue Play gradient lightstrip, Pont Hue et ampoule sur fond blanc

Vérifier la compatibilité

L’application Sync TV est compatible avec les téléviseurs LG 2024 ou plus récents, avec webOS24 ou supérieur. Si votre téléviseur prend en charge l'application, elle apparaîtra lorsque vous la rechercherez dans Applications.

Trouver des téléviseurs compatibles
Télévision LG montée sur un mur avec trois lumières connectées Hue

Configurez votre système Hue

Pour synchroniser vos lumières avec votre télévision LG, vous aurez besoin d’au moins une lampe Philips Hue compatible avec les couleurs et du pont Philips Hue.

Magasinez le Bridge Hue Bridge

Obtenir l’application Sync TV

Téléchargez l’application sur votre téléviseur, configurez-la et préparez-vous à synchroniser!

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Meilleures lumières pour la synchronisation

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Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po

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Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

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Créez un kit
Bridge

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Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

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Barre de lumière Play, emballage double

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Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

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$319.99

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Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

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$419.99

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Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière

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$269.99

LG TV accroché au mur dans le salon entouré de lumières colorées

LG

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Questions et réponses

Quels téléviseurs LG sont compatibles avec l’application hue Sync TV?

Prise en charge des produits Hue pour l’application LG TV

Obtenir de l’aide

Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin d’aide pour jumeler Philips Hue et les télévisions LG, consultez la section des questions et réponses ou communiquez avec nous.

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