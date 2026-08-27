Philips Hue et Sonos

Contrôlez les haut-parleurs Sonos avec des interrupteurs Hue

À venir à l’automne 2026

Contrôlez la musique et l’audio sur vos haut-parleurs Sonos avec le Hue Tap Dial Switch ou tout interrupteur ou bouton Hue compatible. Jouez, mettez en pause, passez des pistes, sélectionnez des stations de radio et ajustez le volume de n’importe où dans votre maison.

Profitez d’un contrôle simple et fiable des haut-parleurs, même lorsque votre internet est en panne.

Hue Bridge ou Hue Bridge Pro requis.