Bienvenue dans l’expérience lumineuse et sonore incontournable de deux pionniers de la technologie des maisons intelligentes.
Une vision commune pour aujourd’hui et un engagement à innover ensemble pour l’avenir.
Philips Hue et Sonos
La synergie de la lumière et du son
Bienvenue dans l’expérience lumineuse et sonore incontournable de deux pionniers de la technologie des maisons intelligentes.
Améliorez chaque jour en toute transparence
Profitez d’une maison où vos lumières intelligentes Hue et vos haut-parleurs Sonos fonctionnent en parfaite harmonie pour rendre la vie à la maison plus facile, plus agréable et plus inspirante!
Contrôlez les haut-parleurs Sonos avec des interrupteurs Hue
À venir à l’automne 2026
Contrôlez la musique et l’audio sur vos haut-parleurs Sonos avec le Hue Tap Dial Switch ou tout interrupteur ou bouton Hue compatible. Jouez, mettez en pause, passez des pistes, sélectionnez des stations de radio et ajustez le volume de n’importe où dans votre maison.
Profitez d’un contrôle simple et fiable des haut-parleurs, même lorsque votre internet est en panne.
Hue Bridge ou Hue Bridge Pro requis.
Réveillez-vous avec la lumière et le son
Commencez la journée du bon pied, chaque jour, grâce à une routine de réveil qui combine le son net et clair de Sonos à une lumière immersive magnifique de Hue.
Hue Bridge ou Hue Bridge Pro requis.
* Le contrôle vocal est actuellement disponible uniquement en anglais et en français.
Commande vocale Sonos
Il suffit de donner une simple commande à votre appareil Sonos pour allumer et éteindre les lumières, les tamiser ou les éclaircir, changer leur couleur ou sélectionner une scène lumineuse.
Hue Bridge ou Hue Bridge Pro requis.
Obtenir Sonos
Explorez la gamme de haut-parleurs Sonos et de systèmes de sonorisation à synchroniser avec vos lumières intelligentes Hue.
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