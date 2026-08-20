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Rétroéclairage pour téléviseur

Faites passer votre divertissement au-delà de l’écran grâce à nos rétroéclairages TV. Conçus pour se synchroniser en temps réel avec les films, les jeux, le sport et la diffusion en continu, les bandes lumineuses et accessoires de synchronisation pour la télévision créent une expérience de visionnement plus immersive.

3 produits
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Gros plan de l’avant de Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po

Conçu pour les téléviseurs de 55 à 60 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
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Guide des éclairages d'ambiance pour téléviseur

Comment les rétroéclairages des téléviseurs intelligents se synchronisent-ils avec ce qui est affiché à l’écran ?

Puis-je contrôler les rétroéclairages de mon téléviseur avec des commandes vocales?

Puis-je personnaliser les effets d’éclairage de la télévision via une application mobile ?

Comment fixer un rétroéclairage à ma télé ?

Qu’est-ce qu’un rétroéclairage de télé?

Quelle est la longueur de la bande lumineuse pour un téléviseur de 55 pouces ?

Les rétroéclairages Hue sont-ils compatibles avec toutes les marques de téléviseurs ?

Puis-je contrôler la synchronisation du rétroéclairage de ma télévision avec une application pour téléphone intelligent ?

Quelles sont les meilleures bandes à DEL pour le rétroéclairage de la télévision ?

Quelles sont les meilleures bandes lumineuses pour TV et les meilleurs accessoires de synchronisation ?

En savoir plus sur le rétroéclairage de téléviseur et les bandes lumineuses à DEL pour téléviseur

Éclairage qui se synchronise avec le téléviseur

Lumières qui se synchronisent avec le téléviseur

Découvrez comment les lumières intelligentes qui se synchronisent avec le téléviseur transforment votre cinéma maison. Apprenez à synchroniser les lumières LED avec le téléviseur pour des films immersifs, des jeux vidéo et une fatigue oculaire réduite.
Lampes à DEL intelligentes à changement de couleur

Ampoules à couleurs changeantes : 5 utilisations créatives

Description : Découvrez toutes les différentes façons dont les ampoules LED à couleur changeante peuvent être utilisées à bon escient, de la transformation de votre expérience de visionnage de la télévision à la définition de signaux intelligents.
Idées d’éclairage pour salle de gym à domicile

Guide de configuration de Philips Hue Netflix sync

Apprenez à configurer Philips Hue Netflix sync avec votre téléviseur. Découvrez le Philips Hue Play HDMI sync box, les applications Hue Sync et comment créer un cinéma maison intelligent.
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