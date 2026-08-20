Créez un kit
Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus
Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Le prix actuel est 349,99 $
Créez un kit
Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
Conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Le prix actuel est 319,99 $
Créez un kit
Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po
Conçu pour les téléviseurs de 55 à 60 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Le prix actuel est 279,99 $
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Guide des éclairages d'ambiance pour téléviseur
Comment les rétroéclairages des téléviseurs intelligents se synchronisent-ils avec ce qui est affiché à l’écran ?
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Puis-je contrôler les rétroéclairages de mon téléviseur avec des commandes vocales?
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Puis-je personnaliser les effets d’éclairage de la télévision via une application mobile ?
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Comment fixer un rétroéclairage à ma télé ?
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Qu’est-ce qu’un rétroéclairage de télé?
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Quelle est la longueur de la bande lumineuse pour un téléviseur de 55 pouces ?
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Les rétroéclairages Hue sont-ils compatibles avec toutes les marques de téléviseurs ?
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Puis-je contrôler la synchronisation du rétroéclairage de ma télévision avec une application pour téléphone intelligent ?
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Quelles sont les meilleures bandes à DEL pour le rétroéclairage de la télévision ?
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Quelles sont les meilleures bandes lumineuses pour TV et les meilleurs accessoires de synchronisation ?
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En savoir plus sur le rétroéclairage de téléviseur et les bandes lumineuses à DEL pour téléviseur
Lumières qui se synchronisent avec le téléviseur
Découvrez comment les lumières intelligentes qui se synchronisent avec le téléviseur transforment votre cinéma maison. Apprenez à synchroniser les lumières LED avec le téléviseur pour des films immersifs, des jeux vidéo et une fatigue oculaire réduite.
Ampoules à couleurs changeantes : 5 utilisations créatives
Description : Découvrez toutes les différentes façons dont les ampoules LED à couleur changeante peuvent être utilisées à bon escient, de la transformation de votre expérience de visionnage de la télévision à la définition de signaux intelligents.