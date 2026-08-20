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Bornes lumineuses extérieures

Illuminez votre chemin avec des luminaires de chemin extérieurs. Conçus pour les allées, les entrées de garage, les patios et les sentiers de jardin, ces luminaires extérieurs intelligents combinent une conception élégante à une performance fiable et résistante aux intempéries.

3 produits
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Gros plan de l’avant de Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla

Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla

Basse tension
Fini noir mat
105 x 402 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Borne d’extérieur Calla

Borne d’extérieur Calla

Basse tension
Fini noir mat
104 x 252 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe sur pied d’extérieur Impress (basse tension)

Lampe sur pied d’extérieur Impress (basse tension)

Basse tension
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Bloc d’alimentation vendu séparément
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Guide des lampes de sentier

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Guide d’éclairage de sécurité

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