Interrupteurs intelligents

Créez un kit
Gradateur (dernier modèle)
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
Le prix actuel est 34,99 $
Créez un kit
Commutateur à cadran Tap
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
Le prix actuel est 69,99 $
Créez un kit
Bridge
Prend en charge 50 lumières et 12 accessoires
Active Hue Sync
Déverrouille l’éclairage et l’intégration de sécurité
Cryptage avancé
Le prix actuel est 89,99 $
Créez un kit
Bouton intelligent
Alimentation par batterie
45 mm
Conception Matt
Fixation magnétique ou avec support
Le prix actuel est 39,99 $
Créez un kit
Commutateur à cadran Tap
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
Le prix actuel est 69,99 $
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