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Interrupteurs intelligents

Contrôlez l’éclairage intelligent à votre façon avec des interrupteurs intelligents Philips Hue. Ajustez la luminosité, activez des scènes et gérez plusieurs lumières avec des commandes sans fil pratiques conçues pour un usage quotidien.

5 produits
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Gros plan de l’avant de Gradateur (dernier modèle)

Gradateur (dernier modèle)

Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
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Gros plan de l’avant de Commutateur à cadran Tap

Commutateur à cadran Tap

Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
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Gros plan de l’avant de Bridge

Bridge

Prend en charge 50 lumières et 12 accessoires
Active Hue Sync
Déverrouille l’éclairage et l’intégration de sécurité
Cryptage avancé
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bouton intelligent

Bouton intelligent

Alimentation par batterie
45 mm
Conception Matt
Fixation magnétique ou avec support
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Commutateur à cadran Tap

Commutateur à cadran Tap

Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
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Guide sur les interrupteurs intelligents

Qu’est-ce qu’un interrupteur intelligent et comment fonctionne-t-il?

Est-ce que les interrupteurs intelligents fonctionnent si le Wi-Fi tombe en panne ?

Ai-je besoin d’un hub de maison intelligente pour utiliser un interrupteur intelligent ?

Comment remplacer ou changer un interrupteur?

Comment installer et connecter un interrupteur d'éclairage?

Quels sont les problèmes et solutions courants pour les interrupteurs intelligents?

Est-ce qu’un interrupteur intelligent peut rendre une ampoule ordinaire intelligente ?

Puis-je programmer un Philips Hue dimmer switch pour déclencher différentes scènes d’éclairage selon l’heure de la journée?

En savoir plus sur les interrupteurs

Efficacité énergétique des lampes à DEL intelligentes

Comment installer un gradateur Philips Hue?

Suivez notre guide étape par étape pour installer un gradateur Hue et faire fonctionner votre interrupteur intelligent dans votre système d’éclairage intelligent.
Lampes à DEL intelligentes à changement de couleur

Idées d’éclairage élégant pour le salon

Découvrez des idées d’éclairage pour salon avec Philips Hue : lampes de table, plafonniers, suspensions, configurations d’ambiance intelligentes pour transformer votre espace.
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