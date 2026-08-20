Éclairage intérieur intelligent à DEL

Créez un kit
Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Synchronise les lampes avec le contenu télévisé en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation de couleurs en rapport direct avec les images sur votre écran
Associe jusqu’à 10 lampes Philips Hue
Le prix actuel est 429,99 $
Créez un kit
Ampoule intelligente E26 - BR30
Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 64,99 $
Créez un kit
Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus
Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Le prix actuel est 349,99 $
Créez un kit
Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po
Convient à des trous de 4 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
850 lumens
Lumière colorée
Le prix actuel est 69,99 $
Créez un kit
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 419,99 $
Bande lumineuse OmniGlow 10 pi
2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets lumineux doux
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif et authentique
Le prix actuel est 199,99 $
Créez un kit
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Blanche
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 419,99 $
Créez un kit
Lampe d’accentuation portative Go
DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 109,99 $
Créez un kit
Ampoule intelligente Edison ST19-E26
Blanc chaud à froid
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 54,99 $
Ampoule intelligente ST23-E26
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 109,99 $
Créez un kit
Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
Conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Le prix actuel est 319,99 $
Créez un kit
Bridge
Prend en charge 50 lumières et 12 accessoires
Active Hue Sync
Déverrouille l’éclairage et l’intégration de sécurité
Cryptage avancé
Le prix actuel est 89,99 $
Créez un kit
Bande lumineuse Flux 10 pi
Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
1200 lumens
Le prix actuel est 99,99 $
Bande lumineuse Flux 16 pi
Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
2000 lumens
Le prix actuel est 139,99 $
Créez un kit
Barre de lumière Play, emballage double
DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
Le prix actuel est 199,99 $
Créez un kit
Prise intelligente
Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 39,99 $
Créez un kit
Ampoule intelligente PAR38-E26
1 ampoule PAR38
Lumière blanche et colorée
Commande intelligente avec pont Hue*
À l’épreuve des intempéries
Le prix actuel est 79,99 $
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 419,99 $
Ellipse - Ampoule intelligente E26
Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 109,99 $
Créez un kit
Spot intelligent MR16 - (paquet de 2)
Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 134,99 $
Guirlandes lumineuses Festavia 100 DEL
Créez un dégradé de couleurs
100 DEL de couleur intellligentes
Cordon de 26 pieds
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
Le prix actuel est 169,99 $
Créez un kit
Lampe de table Signe à dégradé de lumière
Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 319,99 $
Créez un kit
Détecteur de mouvement
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Adapte l’éclairage au moment de la journée
S’installe n’importe où
Le prix actuel est 54,99 $
Créez un kit
Lampe de table portative Hue Go
Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur
Commande avec Bluetooth
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 229,99 $
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