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Éclairage intérieur intelligent à DEL

De la cuisine à la chambre, de la lampe au luminaire, notre éclairage intelligent intérieur vous donne un contrôle total. Ajustez la luminosité et la couleur, fixez les horaires et créez des scènes personnalisées à partir de l’application Hue ou de votre assistant vocal.

48 produits
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Gros plan de l’avant de Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Synchronise les lampes avec le contenu télévisé en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation de couleurs en rapport direct avec les images sur votre écran
Associe jusqu’à 10 lampes Philips Hue
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Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente E26 - BR30

Ampoule intelligente E26 - BR30

Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
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Gros plan de l’avant de Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
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Gros plan de l’avant de Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po

Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po

Convient à des trous de 4 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
850 lumens
Lumière colorée
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Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets lumineux doux
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif et authentique
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Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Blanche
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
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Gros plan de l’avant de Lampe d’accentuation portative Go

Lampe d’accentuation portative Go

DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
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Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente Edison ST19-E26

Ampoule intelligente Edison ST19-E26

Blanc chaud à froid
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente ST23-E26

Ampoule intelligente ST23-E26

Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
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Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
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Gros plan de l’avant de Bridge

Bridge

Prend en charge 50 lumières et 12 accessoires
Active Hue Sync
Déverrouille l’éclairage et l’intégration de sécurité
Cryptage avancé
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Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Flux 10 pi

Bande lumineuse Flux 10 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
1200 lumens
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Flux 16 pi

Bande lumineuse Flux 16 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
2000 lumens
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Gros plan de l’avant de Barre de lumière Play, emballage double

Barre de lumière Play, emballage double

DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
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Gros plan de l’avant de Prise intelligente

Prise intelligente

Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente PAR38-E26

Ampoule intelligente PAR38-E26

1 ampoule PAR38
Lumière blanche et colorée
Commande intelligente avec pont Hue*
À l’épreuve des intempéries
Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Ellipse - Ampoule intelligente E26

Ellipse - Ampoule intelligente E26

Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Spot intelligent MR16 - (paquet de 2)

Spot intelligent MR16 - (paquet de 2)

Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Guirlandes lumineuses Festavia 100 DEL

Guirlandes lumineuses Festavia 100 DEL

Créez un dégradé de couleurs
100 DEL de couleur intellligentes
Cordon de 26 pieds
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
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Gros plan de l’avant de Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement

Installation sans fil
Automatise vos lumières
Adapte l’éclairage au moment de la journée
S’installe n’importe où
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Gros plan de l’avant de Lampe de table portative Hue Go

Lampe de table portative Hue Go

Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur
Commande avec Bluetooth
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
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