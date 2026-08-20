Nouveau
Grande lampe sur pied Hue Play
Technologie RGBWWIC
Correspondance des couleurs Chromasync
Placement facile
Synchronisation grâce à l’application TV ou au boîtier de synchronisation
Le prix actuel est 209,99 $
Créez un kit
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 419,99 $
En exclusivité
Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil noire
Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation Endormez-vous à un seul bouton
Gradation ultra-basse
Le prix actuel est 379,99 $
Créez un kit
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Blanche
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 419,99 $
Créez un kit
Lampe d’accentuation portative Go
DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 109,99 $
Créez un kit
Barre de lumière Play, emballage double
DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
Le prix actuel est 199,99 $
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 419,99 $
Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil blanche
Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation Endormez-vous à un seul bouton
Gradation ultra-basse
Le prix actuel est 379,99 $
Lèche-mur Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces
Noir mat
Le prix actuel est 549,99 $
Nouveau
Lampe de table Hue Play
Technologie RGBWWIC
Correspondance des couleurs Chromasync
Placement facile
Synchronisation grâce à l’application TV ou au boîtier de synchronisation
Le prix actuel est 109,99 $
Créez un kit
Lampe de table Signe à dégradé de lumière
Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 319,99 $
Créez un kit
Lampe de table portative Hue Go
Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur
Commande avec Bluetooth
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 229,99 $
Créez un kit
Lampe de table Iris
DEL intégrée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 139,99 $
Créez un kit
Barre de lumière Play, emballage double
DEL intégrée
White
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
Le prix actuel est 199,99 $
Créez un kit
Lampe de table portative Hue Go
Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur
Commande avec Bluetooth
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 229,99 $
Lèche-mur Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces
Noir mat
Le prix actuel est 299,99 $
Créez un kit
Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière
Conçu pour les téléviseurs de 40 à 55 po
Comprend un bloc d’alimentation
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Le prix actuel est 269,99 $
Créez un kit
Barre de lumière Play, paquet simple
DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
Le prix actuel est 109,99 $
Créez un kit
Lampe de table Bloom
DEL intégrée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 109,99 $
Créez un kit
Lampe de table Signe à dégradé de lumière
Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 289,99 $
Bientôt disponible
Poteau à dégradé Signe
Dégradés blancs et colorés
Effets d’éclairage de mur
Ultra mince, aluminium noir
Application et commande vocale
Le prix actuel est 399,99 $
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