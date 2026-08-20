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Prix

Lampes à DEL intelligentes

Table, plancher, chevet ou portable — partout où vous avez besoin d’une lampe, nous avons ce qu’il vous faut. Nos lampes à DEL intelligentes allient un design moderne à la puissance de l’écosystème Hue. Créez l’ambiance, synchronisez avec vos divertissements et contrôlez tout depuis l’application Hue ou votre assistant vocal.

22 produits
Nouveau
Gros plan de l’avant de Grande lampe sur pied Hue Play

Grande lampe sur pied Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance des couleurs Chromasync
Placement facile
Synchronisation grâce à l’application TV ou au boîtier de synchronisation
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
En exclusivité
Gros plan de l’avant de Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil noire

Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil noire

Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation Endormez-vous à un seul bouton
Gradation ultra-basse
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Blanche
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe d’accentuation portative Go

Lampe d’accentuation portative Go

DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Barre de lumière Play, emballage double

Barre de lumière Play, emballage double

DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil blanche

Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil blanche

Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation Endormez-vous à un seul bouton
Gradation ultra-basse
Gros plan de l’avant de Lèche-mur Hue Play

Lèche-mur Hue Play

Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces
Noir mat
Nouveau
Gros plan de l’avant de Lampe de table Hue Play

Lampe de table Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance des couleurs Chromasync
Placement facile
Synchronisation grâce à l’application TV ou au boîtier de synchronisation
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe de table portative Hue Go

Lampe de table portative Hue Go

Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur
Commande avec Bluetooth
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe de table Iris

Lampe de table Iris

DEL intégrée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Barre de lumière Play, emballage double

Barre de lumière Play, emballage double

DEL intégrée
White
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe de table portative Hue Go

Lampe de table portative Hue Go

Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur
Commande avec Bluetooth
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Lèche-mur Hue Play

Lèche-mur Hue Play

Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces
Noir mat
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière

Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière

Conçu pour les téléviseurs de 40 à 55 po
Comprend un bloc d’alimentation
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Barre de lumière Play, paquet simple

Barre de lumière Play, paquet simple

DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe de table Bloom

Lampe de table Bloom

DEL intégrée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Lèche-mur Hue Play

Lèche-mur Hue Play

Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces
Blanc mat
Bientôt disponible
Gros plan de l’avant de Poteau à dégradé Signe

Poteau à dégradé Signe

Dégradés blancs et colorés
Effets d’éclairage de mur
Ultra mince, aluminium noir
Application et commande vocale
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Guide des lampes à DEL intelligentes

Est-ce qu’un hub intelligent est nécessaire pour utiliser des lampes à DEL intelligentes ?

Puis-je regrouper plusieurs lampes à DEL intelligentes?

Ai-je besoin d’un gradateur spécial pour diminuer la luminosité des lampes à DEL intelligentes ?

Quelles sont les meilleures lampes à DEL qui allient technologie intelligente et esthétique de design intérieur haut de gamme ?

Les lampes à DEL sont-elles à intensité réglable ?

Quelles sont les meilleures lampes pour une maison moderne ?

Quelles sont les meilleures lampes pour une décoration intérieure rustique ?

Existe-t-il des lampes modernes ou stylées qui peuvent être connectées à des haut-parleurs ?

Puis-je contrôler ma lampe avec mon téléphone intelligent ou des commandes vocales ?

Quelles sont les meilleures lampes intelligentes pour une luminosité réglable ?

En savoir plus sur les lampes

Avantages des lampes à DEL intelligentes

Idées d’éclairage pour la chambre à coucher

Explorez des idées d’éclairage de chambre apaisantes avec une lumière par superposition, une inspiration de lampe de chevet et des couleurs apaisantes pour dormir en utilisant l’éclairage intelligent Philips Hue.
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