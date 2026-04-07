Éclairage mural extérieur

Illuminez l’extérieur de votre domicile et ajoutez du caractère avec des éclairages muraux d’extérieur élégants. Choisissez parmi plusieurs conceptions!
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Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage mural d’extérieur Impress
Câblé
Fini noir mat
240 x 120 mm
Commande intelligente avec Hue Bridge*
Le prix actuel est 169,99 $
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Ambiance blanche et colorés Hue
Applique murale d’extérieur Resonate
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 189,99 $
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Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage mural d’extérieur Econic
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 199,99 $
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Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera
Ampoule blanche et colorée
Contrôlez chaque lumière individuellement
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 239,99 $
Créez un kit
Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage mural d’extérieur large Impress
Basse tension
Fini noir mat
240 x 190 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
Le prix actuel est 189,99 $
Créez un kit
Ambiance blanche et colorés Hue
Applique murale d’extérieur Appear
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 179,99 $
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