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Éclairage mural extérieur à DEL

Éclairage mural extérieur

Illuminez l’extérieur de votre domicile et ajoutez du caractère avec des éclairages muraux d’extérieur élégants. Choisissez parmi plusieurs conceptions!

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Prix

6 produits
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Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur Impress

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Impress

Câblé
Fini noir mat
240 x 120 mm
Commande intelligente avec Hue Bridge*
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Gros plan de l’avant de Applique murale d’extérieur Resonate

Ambiance blanche et colorés Hue

Applique murale d’extérieur Resonate

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur Econic

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Econic

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera

Ampoule blanche et colorée
Contrôlez chaque lumière individuellement
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur large Impress

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur large Impress

Basse tension
Fini noir mat
240 x 190 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Applique murale d’extérieur Appear

Ambiance blanche et colorés Hue

Applique murale d’extérieur Appear

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
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Guide des éclairages muraux d’extérieur

Les éclairages muraux d’extérieur peuvent-ils être utilisés à l’intérieur?

Les appliques d’extérieur sont-elles étanches et adaptées à toutes les conditions météorologiques?

Puis-je utiliser des ampoules à DEL dans ces éclairages muraux d’extérieur?

Ces éclairages muraux extérieurs sont-ils à à intensité réglable ou compatibles avec des systèmes résidentiels intelligents?

Quelles sont les finitions de couleur disponibles pour les éclairages muraux d’extérieur?

En savoir plus sur les éclairages muraux d’extérieur à DEL

Éclairages muraux à DEL d’extérieur intelligents

Éclairage mural d’extérieur : un aperçu

Découvrez comment l’éclairage extérieur peut être utilisé, la gamme de luminaires disponibles et comment les installer.

Lèche-murs à DEL d’extérieur intelligents

Qu’est-ce qu’un lèche-mur d’extérieur?

Lorsque vous éclairez vos murs et clôtures extérieurs avec une lumière intelligente colorée, vous pouvez vous transporter vers n’importe quelle saison (et destination!).
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