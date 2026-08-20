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Luminaires intelligents

Complétez votre installation avec des luminaires conçus pour chaque pièce. Des suspensions et plafonniers aux appliques murales, chaque luminaire s’intègre parfaitement à l’application Hue, vous offrant un contrôle total dans toute votre maison.

17 produits
Nouveau
Gros plan de l’avant de Plafonnier intensif mince de 4 pouces

Plafonnier intensif mince de 4 pouces

Ampoules réglables blanches et colorées
Correspondance des couleurs Chromasync™
800 lumens
Résistant à l’humidité (IP44)
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Projecteur extérieur Lily

Projecteur extérieur Lily

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – unité de base
Commande intelligente avec pont Hue*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera

Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera

Ampoule blanche et colorée
Contrôlez chaque lumière individuellement
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po

Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po

Convient à des trous de 4 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
850 lumens
Lumière colorée
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur Impress

Éclairage mural d’extérieur Impress

Câblé
Fini noir mat
240 x 120 mm
Commande intelligente avec Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur Econic

Éclairage mural d’extérieur Econic

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Projecteur d’extérieur Lily XL

Projecteur d’extérieur Lily XL

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Projecteur extérieur Lily

Projecteur extérieur Lily

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Applique murale d’extérieur Appear

Applique murale d’extérieur Appear

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur large Impress

Éclairage mural d’extérieur large Impress

Basse tension
Fini noir mat
240 x 190 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
Nouveau
Gros plan de l’avant de Plafonnier intensif mince de 6 pouces

Plafonnier intensif mince de 6 pouces

Ampoules réglables blanches et colorées
Correspondance des couleurs Chromasync™
1 200 lumens
Résistant à l’humidité (IP44)
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Applique murale d’extérieur Resonate

Applique murale d’extérieur Resonate

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Nouveau
Gros plan de l’avant de Panneau de plafond rond Tento – petit

Panneau de plafond rond Tento – petit

Ampoules réglables blanches et colorées
Jusqu’à 2 250 lumens
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Application et commande vocale
Nouveau
Gros plan de l’avant de Panneau de plafond rond Tento – extra grand

Panneau de plafond rond Tento – extra grand

Ampoules réglables blanches et colorées
Jusqu’à 2 250 lumens
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Application et commande vocale
Nouveau
Gros plan de l’avant de Plafonnier Tento rond - moyen

Plafonnier Tento rond - moyen

Ampoules réglables blanches et colorées
Jusqu’à 2 250 lumens
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Application et commande vocale
Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur Econic

Éclairage mural d’extérieur Econic

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Bientôt disponible
Gros plan de l’avant de Pendule à dégradé Signe

Pendule à dégradé Signe

Dégradés blancs et colorés
Effets d’éclairage de mur
Ultra mince, aluminium noir
Application et commande vocale
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Guide sur les luminaires intelligents

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Les luminaires intelligents vont-ils ralentir mon Wi-Fi à la maison ?

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Quels sont les meilleurs luminaires pour les salons modernes?

Comment choisir le bon luminaire pour ma chambre?

Où puis-je trouver des lampes cylindriques de haute qualité ?

Où puis-je trouver des luminaires pour bibliothèque de haute qualité ?

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Comment l’éclairage affecte l’humeur

Comment l’éclairage affecte l’humeur

Découvrez comment l’éclairage affecte l’humeur, les bienfaits de l’éclairage circadien, des conseils sur la lumière et la santé mentale, et utilisez Philips Hue pour favoriser votre bien-être au quotidien.
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