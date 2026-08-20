Luminaires intelligents

Nouveau
Plafonnier intensif mince de 4 pouces
Ampoules réglables blanches et colorées
Correspondance des couleurs Chromasync™
800 lumens
Résistant à l’humidité (IP44)
Le prix actuel est 89,99 $
Créez un kit
Projecteur extérieur Lily
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – unité de base
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 369,99 $
Créez un kit
Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera
Ampoule blanche et colorée
Contrôlez chaque lumière individuellement
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 249,99 $
Créez un kit
Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po
Convient à des trous de 4 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
850 lumens
Lumière colorée
Le prix actuel est 69,99 $
Créez un kit
Éclairage mural d’extérieur Impress
Câblé
Fini noir mat
240 x 120 mm
Commande intelligente avec Hue Bridge*
Le prix actuel est 179,99 $
Créez un kit
Éclairage mural d’extérieur Econic
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 209,99 $
Créez un kit
Projecteur d’extérieur Lily XL
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 189,99 $
Créez un kit
Projecteur extérieur Lily
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 129,99 $
Créez un kit
Applique murale d’extérieur Appear
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 199,99 $
Créez un kit
Éclairage mural d’extérieur large Impress
Basse tension
Fini noir mat
240 x 190 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
Le prix actuel est 199,99 $
Nouveau
Plafonnier intensif mince de 6 pouces
Ampoules réglables blanches et colorées
Correspondance des couleurs Chromasync™
1 200 lumens
Résistant à l’humidité (IP44)
Le prix actuel est 89,99 $
Créez un kit
Applique murale d’extérieur Resonate
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 199,99 $
Nouveau
Panneau de plafond rond Tento – petit
Ampoules réglables blanches et colorées
Jusqu’à 2 250 lumens
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Application et commande vocale
Le prix actuel est 149,99 $
Nouveau
Panneau de plafond rond Tento – extra grand
Ampoules réglables blanches et colorées
Jusqu’à 2 250 lumens
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Application et commande vocale
Le prix actuel est 279,99 $
Nouveau
Plafonnier Tento rond - moyen
Ampoules réglables blanches et colorées
Jusqu’à 2 250 lumens
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Application et commande vocale
Le prix actuel est 209,99 $
Éclairage mural d’extérieur Econic
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 199,99 $
Bientôt disponible
Pendule à dégradé Signe
Dégradés blancs et colorés
Effets d’éclairage de mur
Ultra mince, aluminium noir
Application et commande vocale
Le prix actuel est 499,99 $
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