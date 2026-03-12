Synchronisation d'écran Philips Hue Play

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Gros plan de l’avant de Hue Synchronisation d'écran Philips Hue Play
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À propos de Synchronisation d'écran Philips Hue Play

Ne vous contentez pas de regarder la télévision : vivez-la! La synchronisation d’écran Hue est une solution prête à l’emploi conçue pour vous initier à l’univers du divertissement Hue. Il s’adapte parfaitement à votre téléviseur et synchronise le contenu à l’écran avec vos lumières Hue en temps réel, à chaque moment dans un affichage magnifiquement coordonné de lumière et de couleur. Synchronisez vos films, séries et événements sportifs préférés, que vous les regardiez par diffusion en continu sur vos applications natives préférées ou à la télévision. Un grand-angulaire extrême capture tout l’écran d’un bord à l’autre. L’algorithme de synchronisation avancé analyse chaque couleur pour optimiser la synchronisation de la lumière, afin que vos lumières Hue reflètent toute l’action, même lorsque les conditions d’éclairage changent dans votre pièce. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez facilement vos lumières avec la synchronisation de l’écran Hue Play, puis personnalisez l’expérience pour accompagner ce que vous regardez.

  • Solution simple prête à l’emploi
  • Synchronisez n’importe quel contenu grâce à l’application Hue
  • Capture plein écran avec grand-angulaire extrême
  • Algorithme avancé de correspondance des couleurs
  • Intégration transparente avec l’installation Hue
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay