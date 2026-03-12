Synchronisation d'écran Philips Hue Play
Le prix actuel est $169.99
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À propos de Synchronisation d'écran Philips Hue Play
Ne vous contentez pas de regarder la télévision : vivez-la! La synchronisation d’écran Hue est une solution prête à l’emploi conçue pour vous initier à l’univers du divertissement Hue. Il s’adapte parfaitement à votre téléviseur et synchronise le contenu à l’écran avec vos lumières Hue en temps réel, à chaque moment dans un affichage magnifiquement coordonné de lumière et de couleur. Synchronisez vos films, séries et événements sportifs préférés, que vous les regardiez par diffusion en continu sur vos applications natives préférées ou à la télévision. Un grand-angulaire extrême capture tout l’écran d’un bord à l’autre. L’algorithme de synchronisation avancé analyse chaque couleur pour optimiser la synchronisation de la lumière, afin que vos lumières Hue reflètent toute l’action, même lorsque les conditions d’éclairage changent dans votre pièce. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez facilement vos lumières avec la synchronisation de l’écran Hue Play, puis personnalisez l’expérience pour accompagner ce que vous regardez.
- Solution simple prête à l’emploi
- Synchronisez n’importe quel contenu grâce à l’application Hue
- Capture plein écran avec grand-angulaire extrême
- Algorithme avancé de correspondance des couleurs
- Intégration transparente avec l’installation Hue
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677612436
Conception et finition
- Couleur
- Noir
- Matériau
- Plastique
Durabilité
- Plage de températures ambiantes
- De 0 à 40 °C
- Durée de vie nominale
- 87 600
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Piles fournies
- Non
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677612436
- Poids net
- 0,29 kg
- Poids brut
- 0,51 kg
- Hauteur
- 190 mm
- Longueur
- 100 mm
- Largeur
- 147 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004440201
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0
- Consommation
- 1,5
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 2 000
- Hauteur totale
- 68,2 mm
- Longueur hors-tout
- 180,4 mm
- Largeur hors-tout
- 139,6 mm
- Plage de hauteur du produit
- 45.5 mm to 68.2 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Alimentation principale
- 100-240 V
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- Classe III
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Possibilités de montage
- Téléviseur
L‘ampoule
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 12.0 et version ultérieure, iOS 17 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Non
- Résolution vidéo
- no video output
- Formats vidéo
- no video output
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Not applicable
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage