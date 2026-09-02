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Éclairage décoratif

Ajoutez de la personnalité à chaque pièce grâce à des bandes lumineuses décoratives et des guirlandes lumineuses. Transformez votre espace avec une luminosité, des couleurs et des scènes personnalisables. Créez l’atmosphère idéale pour la détente, recevoir ou la vie quotidienne.

41 produits
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Flux pour espaces extérieurs 33 pi

Bande lumineuse Flux pour espaces extérieurs 33 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
3000 lumens
Gros plan de l’avant de Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 14 m/45 pi

Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 14 m/45 pi

45 pieds de guirlande lumineuse
16 ampoules de conduit de lumière
Dégradé blanc et coloré
Ampoules lumineuses de 50 lumens
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets lumineux doux
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif et authentique
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Flux 10 pi

Bande lumineuse Flux 10 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
1200 lumens
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Flux 16 pi

Bande lumineuse Flux 16 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
2000 lumens
Gros plan de l’avant de Guirlandes lumineuses Festavia 100 DEL

Guirlandes lumineuses Festavia 100 DEL

Créez un dégradé de couleurs
100 DEL de couleur intellligentes
Cordon de 26 pieds
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
Gros plan de l’avant de Festavia permanent 150 pieds 80 modules Blanc NAM

Festavia permanent 150 pieds 80 modules Blanc NAM

Guirlande blanche
150 pi avec 80 lumières
Dégradé blanc et coloré
Jusqu’à 50 lm par lumière
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Flux pour espaces extérieurs 16 pi

Bande lumineuse Flux pour espaces extérieurs 16 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
3000 lumens
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Solo de 4,8 mètres (16 pieds)

Bande lumineuse Solo de 4,8 mètres (16 pieds)

Pliable, taillable et non extensible
Tenez les rênes grâce à notre application primée
DEL RVB et Blanc chaud et jusqu'à 1 700 lumens
16 pi
Gros plan de l’avant de Paquet de 4 connecteurs flexibles Hue Flux

Paquet de 4 connecteurs flexibles Hue Flux

Connecteur de 50 cm pour une disposition complexe/1,6 pi
Transition lumineuse parfaite
Installation précise
Sécurisé et facile à utiliser
Gros plan de l’avant de Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 7 m/22 pi

Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 7 m/22 pi

22 pieds de guirlande lumineuse
8 ampoules de conduit de lumière
Dégradé blanc et coloré
Ampoules lumineuses de 50 lumens
Gros plan de l’avant de Festavia permanent 90 pieds 48 modules Blanc NAM

Festavia permanent 90 pieds 48 modules Blanc NAM

Guirlande blanche
90 pi avec 48 lumières
Dégradé blanc et coloré
Jusqu’à 50 lm par lumière
Nouveau
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse extérieure néon 16 pi

Bande lumineuse extérieure néon 16 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
1100 lumens
Nouveau
Gros plan de l’avant de Rallonge pour bande lumineuse Hue Flux de 16 pi

Rallonge pour bande lumineuse Hue Flux de 16 pi

Rallonge de 5 mètres/16 pi
Installation facile
Lumière blanche brillante et vraie
Couleur de précision Chromasync™
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po

Conçu pour les téléviseurs de 55 à 60 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Essentiel Hue de 5 m

Bande lumineuse Essentiel Hue de 5 m

RGBIC
Scènes personnalisables
Couper pour adapter à n’importe quel espace
Application et commande vocale
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Solo de 3 mètres (10 pieds)

Bande lumineuse Solo de 3 mètres (10 pieds)

Pliable, taillable et non extensible
Tenez les rênes grâce à notre application primée
DEL RVB et Blanc chaud et jusqu'à 1 700 lumens
10 pi
Nouveau
Gros plan de l’avant de Câble de rallonge pour bande lumineuse Hue Flux 6,5 pi

Câble de rallonge pour bande lumineuse Hue Flux 6,5 pi

Rallonge de 2 mètres/6,5 pi
Installation facile
Lumière blanche brillante et vraie
Couleur de précision Chromasync™
Gros plan de l’avant de Paquet de 10 supports Hue Flux

Paquet de 10 supports Hue Flux

Installation facile des bandes lumineuses
Vis et ruban adhésif fournis
Conception robuste et transparente
Ensemble de 10
Nouveau
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Essentiel Hue de 10 m

Bande lumineuse Essentiel Hue de 10 m

RGBIC
Scènes personnalisables
Couper pour adapter à n’importe quel espace
Application et commande vocale
Gros plan de l’avant de Câble de rallonge pour bande lumineuse Hue Flux 16 pi

Câble de rallonge pour bande lumineuse Hue Flux 16 pi

Câble de rallonge de 5 mètres/16 pi
Installation facile
Conception minimaliste discrète
Installation basse tension sécurisée
Vente
Gros plan de l’avant de G-force bundle: Hue sync box 8K + Play gradient lightstrip (65" TVs) + Bridge

G-force bundle: Hue sync box 8K + Play gradient lightstrip (65" TVs) + Bridge

Lumière blanche et couleurs riches
Synchronisation avec l’écran TV
Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
Configuration simple du Bridge
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