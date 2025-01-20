Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Complétez le décor de votre maison avec la lampe sur pied Signe blanche de conception élancée et élégante, qui mélange plusieurs couleurs pour décorer les murs d’un dégradé de lumière unique.

Couleur

Type

Points forts des produits

  • Durée de vie de plus ou moins 10 ans
  • Mélange d’ampoules blanches et colorées
  • Gradation sans fil instantanée
  • Compatible avec Bluetooth et le pont Hue
  • Contrôlez vos lumières à l’aide de l’application ou de votre voix
Design minimaliste, lumière maximale

Le design fin et discret des lampes à dégradé Signe cache un secret : son brillant mélange de lumière colorée.

Versions noire, blanche et chêne de la collection de lampes sur pied Signe à gradateur, comprenant des lampes sur pied et de table.

Personnalisez avec l’application Hue

Contrôlez vos lampes Signe à dégradé avec votre téléphone intelligent ou votre tablette en utilisant l’une des applications Hue.

Un appareil mobile affichant l’application Hue dans les mains d’une femme contrôlant l’éclairage dans un salon moderne.

Adoptez le mode mains libres avec la voix

Utilisez de simples commandes vocales pour contrôler les lampes à dégradé Signe avec Amazon Alexa, Apple HomeKit ou Google Assistant.

Téléviseur mural avec des lumières qui sont synchronisées avec le contenu de son écran pendant qu’un homme regarde depuis le canapé.

Le contrôle à votre guise

Utilisez l’application Hue, votre voix ou des accessoires intelligents pour contrôler vos lampes à dégradé Signe.

Bureau moderne éclairé par une lumière connectée dans des tons pastel tandis qu’un chat dort dans le coin.
Éclairage blanc chaud autour d’un lit beige et blanc dans une chambre confortable et de couleur claire.

Jeux de couleurs harmonieux

Les lampes à dégradé Signe utilisent la technologie des dégradés - qui mélange plusieurs couleurs de lumière dans un seul appareil - pour un rendu des plus uniques.

Lit de devant avec des oreillers blancs et une literie grise montrant des lampes sur pied Signe de chaque côté.

Les effets imitent le monde naturel

La lumière progresse lentement, imitant d’abord la douce lueur d’une bougie, puis le flamboiement d’un feu de cheminée.

Une lumière faite pour durer

Pièces de rechange pour les dispositifs de montage de la barre de lumière Play et câble d’alimentation Hue Go sur un fond blanc.

Pièces de rechange disponibles pour ce produit

Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit? Trouvez des câbles d’alimentation, des supports et bien d’autres pièces de rechange pour redonner vie à vos éclairages.

Trouver des pièces de rechange

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Blanche

  • Matériau

    Aluminium

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

