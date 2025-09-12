Synchronisez les lumières intelligentes avec des films, des émissions de télévision, de la musique et des jeux

Offrez-vous le summum en matière de divertissement en synchronisant l’action à l’écran ou le rythme de votre musique avec vos lumières intelligentes*. Choisissez la façon dont vous souhaitez synchroniser vos lumières avec votre film, votre musique (y compris avec notre intégration de Spotify!), votre émission de télévision ou votre jeu et voyez les réactions de vos lampes à couleurs variables dans votre espace de divertissement. * Pont Hue requis