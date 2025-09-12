Trousse de démarrage : 2 ampoules E26 intelligentes (75 W)
Compatible avec la plupart des luminaires, cette trousse de démarrage offrant des ampoules E26 à DEL intelligentes ajoute un éclairage intelligent partout dans votre maison. Créez instantanément une ambiance grâce aux millions de nuances de lumières blanches et de couleur. Aussi puissante qu’une ampoule de 75 W.
Points forts des produits
- Jusqu’à 1 100 lumens*
- Ampoule blanche et colorée
- Hue Bridge inclus
Mettez-vous dans l’ambiance grâce à des ampoules intelligentes donnant une lumière chaleureuse ou blanc froid
Utilisez plus de 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide pour vous mettre dans l’ambiance du travail, du jeu ou de la détente, à toute heure de la journée. Commencez la matinée du bon pied avec un éclairage blanc, frais et énergisant, ou préparez la nuit avec des tons dorés.
Jouez avez les couleurs de l’éclairage intelligent
Philips Hue repousse les limites : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à vos histoires avant de dormir, et bien plus encore. Utilisez des scènes d’éclairage préréglées et colorées pour évoquer la sensation de l’été quand vous le souhaitez, ou utilisez vos photos pour revivre des moments spéciaux.
Synchronisez les lumières intelligentes avec des films, des émissions de télévision, de la musique et des jeux
Offrez-vous le summum en matière de divertissement en synchronisant l’action à l’écran ou le rythme de votre musique avec vos lumières intelligentes*. Choisissez la façon dont vous souhaitez synchroniser vos lumières avec votre film, votre musique (y compris avec notre intégration de Spotify!), votre émission de télévision ou votre jeu et voyez les réactions de vos lampes à couleurs variables dans votre espace de divertissement. * Pont Hue requis
Un concentrateur domotique intelligent : le Bridge Hue
Le Bridge Hue est un composant essentiel du système d’éclairage personnel intelligent Philips Hue. C’est le cerveau de l’opération, qui communique à la fois avec vos ampoules intelligentes et l’application Hue pour assurer leur coordination. Il propose également des fonctions domotiques intelligentes comme la planification de routines et des minuteries.
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112