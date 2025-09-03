Faites entrer dans votre maison une lumière blanche chaude de qualité supérieure (2 700 K) grâce à notre ampoule la plus intelligente à ce jour. Avec une luminosité maximale de 1 600 lumens et des capacités de gradation, vous pouvez vraiment personnaliser votre lumière en fonction de vos besoins, en l’ajustant en douceur de la pleine luminosité jusqu’à 5 % à l’aide de l’application Hue.