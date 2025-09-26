Aide
Comparer les ampoules Essentiel Hue et DEL Hue

Essentiel Hue

Hue

Flux lumineux

800 lumens
Options de 810, 1 100 et 1 600 lumens

Couleur de précision Chromasync™

Non
Oui

Possibilité de gradation

Faible gradation jusqu’à 2 % de luminosité
Gradation ultra-faible jusqu’à 0,2 % de luminosité

Plage de température de couleur

Blancs Essentiel (2 200 à 6 500 K)
Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W
Jusqu’à 800 lumens
Lumière blanche Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Couleur Essentiel ​

$34.99

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™

$119.99

Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™

$64.99

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Hue White

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière blanche chaude
Gradation ultra-basse 5 %
Commande vocale ou avec l’application

$21.99

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W – paquet de 4

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W – paquet de 4
Jusqu’à 800 lumens
Lumière blanche Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Couleur Essentiel ​

$79.99

Ampoule intelligente A19-E26 – 810

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 810
Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™

$109.99

Ampoule intelligente G40-E26

Ampoule

Ampoule intelligente G40-E26
Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités

$134.99

Ampoule intelligente A19-E26 – 810

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 810
Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Commande vocale ou avec l’application

$49.99

Ellipse - Ampoule intelligente E26

Ampoule

Ellipse - Ampoule intelligente E26
Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités

$109.99

Ampoule intelligente A19-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente A19-E26
Blanc chaud à froid
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$44.99

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Commande vocale ou avec l’application

$64.99

Ampoule intelligente ST23-E26

Ampoule

Ampoule intelligente ST23-E26
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités

$109.99

Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

Hue White

Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600
Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière blanche chaude
Gradation ultra-basse 5 %
Commande vocale ou avec l’application

$34.99

Deux amis sont assis sur un divan, sous la lueur rose d’une lampe intelligente Philips Hue

Commencez avec l’éclairage intelligent

C’est la façon la plus avancée, la plus intuitive et la plus amusante d’éclairer votre maison à l’intérieur et à l’extérieur. Créez votre installation à partir d’une sélection connectée d’ampoules, de lampes, de luminaires, d’éclairage extérieur et d’accessoires. Profitez de toutes les fonctionnalités grâce au dispositif intelligent Hue Bridge ou Bridge Pro, et configurez et contrôlez tout avec l’application Hue. Bénéficiez d’automatisations, de la synchronisation avec la télévision, les jeux et la musique, de la sécurité pour maison intelligente, du contrôle à distance et bien plus encore!

Comparaison de deux ampoules intelligentes Hue : l’une brille en rose, l’autre en blanc chaud.

Créez l’ambiance parfaite

Avec un choix de 8 millions de couleurs et de multiples tons de lumière blanche chaude à froide, créez l’ambiance parfaite pour toutes vos activités à l’intérieur et à l’extérieur. Choisissez l’une de nos scènes d’éclairage coloré sur mesure (ou créez la vôtre!), travaillez ou détendez-vous avec la nuance optimale de lumière blanche ou bien faites scintiller vos lumières comme les étoiles pour les moments très spéciaux.

Comparaison de deux lampes intelligentes Hue dans une chambre : l’une réduite à 2 % de la luminosité totale, l’autre brillant à 100 %.

Profitez d’une gradation sans effort

Les ampoules classiques ont besoin d’un gradateur spécial qui se branche sur le réseau électrique de la maison. Avec les lampes intelligentes, la gradation est intégrée : l’application Hue, les interrupteurs intelligents et même votre voix peuvent tamiser la lumière instantanément et en douceur.

Nouveaux systèmes de commande d’éclairage résidentiel intelligent Hue Bridge Pro et Philips Hue Bridge.

Bénéficiez de tous ces avantages avec un Bridge

Les dispositifs Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d’un ensemble complet de fonctions avancées d’éclairage intelligent. Les fonctions incluent notamment des effets lumineux originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l’intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes et caméras, la commande vocale à l’aide d’assistants intelligents et de nombreuses automatisations intelligentes. Le Bridge Pro est notre concentrateur d’éclairage intelligent le plus avancé qui offre plus de fonctionnalités, prend en charge plus d’éclairages et est plus rapide.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

