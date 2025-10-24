Ajoutez deux ampoules d’ambiance blanche pour rehausser l’atmosphère de votre maison avec une gamme d’éclairage allant de blanc chaud à lumière froide de jour. Commandez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète de fonctionnalités. Aussi puissante qu'une ampoule de 75 W.