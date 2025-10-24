Vente
Ampoule intelligente A19-E26 - 75 W (paquet de 2)
Ajoutez deux ampoules d’ambiance blanche pour rehausser l’atmosphère de votre maison avec une gamme d’éclairage allant de blanc chaud à lumière froide de jour. Commandez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète de fonctionnalités. Aussi puissante qu'une ampoule de 75 W.
Le prix actuel est $48.74, le prix d'origine est $64.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Jusqu'à 1 055 lumens*
- Lumière blanche chaude à froide
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112