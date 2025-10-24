Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche Hue Ampoule intelligente A19-E26 - 75 W (paquet de 2)

Vente

Ampoule intelligente A19-E26 - 75 W (paquet de 2)

Ajoutez deux ampoules d’ambiance blanche pour rehausser l’atmosphère de votre maison avec une gamme d’éclairage allant de blanc chaud à lumière froide de jour. Commandez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète de fonctionnalités. Aussi puissante qu'une ampoule de 75 W.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Jusqu'à 1 055 lumens*
  • Lumière blanche chaude à froide
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x112

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay