Faites entrer les avantages de la lumière du jour naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus intelligente à ce jour, repensée pour produire une lumière blanche à spectre complet – librement ajustable n’importe où entre les teintes chaleureuses de la lueur d’une bougie et la lumière blanche vive énergisante. Ensuite, personnalisez encore plus votre lumière grâce à la gradation ultra-basse qui va de la pleine luminosité jusqu’à 0,2 %.