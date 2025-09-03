Faites entrer dans votre maison une lumière blanche chaude de qualité supérieure (2 700 K) grâce à notre ampoule la plus intelligente à ce jour. Avec une luminosité maximale de 1100 lumens et des capacités de gradation, vous pouvez vraiment personnaliser votre lumière en fonction de vos besoins, en l’ajustant en douceur de la pleine luminosité jusqu’à 5 % à l’aide de l’application Hue.