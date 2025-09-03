Entrez dans le monde de l’éclairage intelligent avec cette trousse de démarrage Essentiel Philips Hue, dotée de quatre ampoules tout en couleurs et blanches réglables que vous pouvez facilement ajuster d’une lumière douillette et chaleureuse au blanc froid. Créez l’ambiance parfaite avec une gradation douce, des millions de couleurs, et une bibliothèque de scènes d’éclairage conçue par nos experts – ou créez la vôtre! Connectez le Hue Bridge fourni pour profiter d’une liste infinie de fonctionnalités. Contrôlez en utilisant votre voix, l’application ou n’importe quel accessoire intelligent.