* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Trousse de démarrage Essentiel : 4 ampoules E26 intelligentes (800 lm)
Entrez dans le monde de l’éclairage intelligent avec cette trousse de démarrage Essentiel Philips Hue, dotée de quatre ampoules tout en couleurs et blanches réglables que vous pouvez facilement ajuster d’une lumière douillette et chaleureuse au blanc froid. Créez l’ambiance parfaite avec une gradation douce, des millions de couleurs, et une bibliothèque de scènes d’éclairage conçue par nos experts – ou créez la vôtre! Connectez le Hue Bridge fourni pour profiter d’une liste infinie de fonctionnalités. Contrôlez en utilisant votre voix, l’application ou n’importe quel accessoire intelligent.
Points forts des produits
- Jusqu’à 800 lumens
- Blanc chaud à froid (2 200 à 6 500 K)
- À intensité réglable à 2 % de luminosité
- Lumière de couleur Essentiel
- Pont Hue inclus
Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*
Le système Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google lorsqu’il est jumelé à un dispositif compatible Google Nest ou Amazon Echo. De simples commandes vocales vous permettent de commander de nombreuses lampes dans une pièce ou uniquement une lampe.
Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré
Transformez votre demeure grâce à plus de 16 millions de couleurs, en créant instantanément l'ambiance appropriée à n'importe quel événement. En ne touchant qu'un seul bouton, vous pouvez donner un ton festif à une fête, transformer votre salon en cinéma, rehausser votre décor intérieur avec des touches de couleur et bien plus encore.
Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc doux
Les ampoules et les appareils d'éclairage Hue fournissent un éclairage blanc doux. Munies d'une intensité réglable allant d'un éclairage de jour éclatant à un éclairage nocturne tamisé, ces lampes intelligentes vous permettent d'illuminer votre demeure avec juste le bon niveau d'éclairage chaleureux quand vous en avez besoin.
Jouez avez les couleurs de l’éclairage intelligent
Philips Hue repousse les limites : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à vos histoires avant de dormir, et bien plus encore. Utilisez des scènes d’éclairage préréglées et colorées pour évoquer la sensation de l’été quand vous le souhaitez, ou utilisez vos photos pour revivre des moments spéciaux.
Un concentrateur domotique intelligent : le pont Hue
Le pont Hue est un composant essentiel du système d’éclairage personnel intelligent Philips Hue. C’est le cerveau de l’opération, qui communique à la fois avec vos ampoules intelligentes et l’application Hue pour assurer leur coordination. Il propose également des fonctions domotiques intelligentes comme la planification de routines et des minuteries.
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
