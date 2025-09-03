Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Trousse de démarrage Essentiel : 4 ampoules E26 intelligentes (800 lm)

Vente

Trousse de démarrage Essentiel : 4 ampoules E26 intelligentes (800 lm)

Entrez dans le monde de l’éclairage intelligent avec cette trousse de démarrage Essentiel Philips Hue, dotée de quatre ampoules tout en couleurs et blanches réglables que vous pouvez facilement ajuster d’une lumière douillette et chaleureuse au blanc froid. Créez l’ambiance parfaite avec une gradation douce, des millions de couleurs, et une bibliothèque de scènes d’éclairage conçue par nos experts – ou créez la vôtre! Connectez le Hue Bridge fourni pour profiter d’une liste infinie de fonctionnalités. Contrôlez en utilisant votre voix, l’application ou n’importe quel accessoire intelligent.

Culot

Couleur de la lumière

Modèle

Ensemble

Forme

Solde de fin de l'été

Points forts des produits

  • Jusqu’à 800 lumens
  • Blanc chaud à froid (2 200 à 6 500 K)
  • À intensité réglable à 2 % de luminosité
  • Lumière de couleur Essentiel
  • Pont Hue inclus
Voir toutes les caractéristiques du produit
Trouvez le manuel d’un produit

Produits tendances

Solde de fin de l'été
Lampe d’accentuation portative Go

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe d’accentuation portative Go
DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités

$109.99

$87.99

Solde de fin de l'été
Barre de lumière Play, paquet simple

Ambiance blanche et colorés Hue

Barre de lumière Play, paquet simple
DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*

$89.99

$71.99

Solde de fin de l'été
Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po
Conçu pour les téléviseurs de 55 à 60 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis

$279.99

$223.99

Solde de fin de l'été
Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande

$34.99

$27.99

Solde de fin de l'été
Ampoule intelligente globe G25-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente globe G25-E26
Blanc chaud à froid
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$54.99

$43.99

Vente
Ampoule intelligente A19-E26 - 75 W (paquet de 2)

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 - 75 W (paquet de 2)
Jusqu'à 1 055 lumens*
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités

$119.99

$89.99

Temporairement en rupture de stock

Solde de fin de l'été
Détecteur de mouvement

Hue

Détecteur de mouvement
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Adapte l’éclairage au moment de la journée
S’installe n’importe où

$54.99

$43.99

Solde de fin de l'été
Ampoule intelligente E12 - flamme

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente E12 - flamme
Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$59.99

$47.99

Solde de fin de l'été
Ellipse - Ampoule intelligente E26

Ampoule

Ellipse - Ampoule intelligente E26
Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités

$109.99

$87.99

Article presque épuisé

Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*

Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*

Le système Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google lorsqu’il est jumelé à un dispositif compatible Google Nest ou Amazon Echo. De simples commandes vocales vous permettent de commander de nombreuses lampes dans une pièce ou uniquement une lampe.

Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré

Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré

Transformez votre demeure grâce à plus de 16 millions de couleurs, en créant instantanément l'ambiance appropriée à n'importe quel événement. En ne touchant qu'un seul bouton, vous pouvez donner un ton festif à une fête, transformer votre salon en cinéma, rehausser votre décor intérieur avec des touches de couleur et bien plus encore.

Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc doux

Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc doux

Les ampoules et les appareils d'éclairage Hue fournissent un éclairage blanc doux. Munies d'une intensité réglable allant d'un éclairage de jour éclatant à un éclairage nocturne tamisé, ces lampes intelligentes vous permettent d'illuminer votre demeure avec juste le bon niveau d'éclairage chaleureux quand vous en avez besoin.

Jouez avez les couleurs de l’éclairage intelligent

Jouez avez les couleurs de l’éclairage intelligent

Philips Hue repousse les limites : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à vos histoires avant de dormir, et bien plus encore. Utilisez des scènes d’éclairage préréglées et colorées pour évoquer la sensation de l’été quand vous le souhaitez, ou utilisez vos photos pour revivre des moments spéciaux.

Un concentrateur domotique intelligent : le pont Hue

Un concentrateur domotique intelligent : le pont Hue

Le pont Hue est un composant essentiel du système d’éclairage personnel intelligent Philips Hue. C’est le cerveau de l’opération, qui communique à la fois avec vos ampoules intelligentes et l’application Hue pour assurer leur coordination. Il propose également des fonctions domotiques intelligentes comme la planification de routines et des minuteries.

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    60 x 109

Conception et finition

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

L‘interrupteur

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay