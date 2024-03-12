Quel que soit le type de trousse de démarrage Philips Hue dont vous disposez, la configuration est simple. Rassemblez vos ampoules, votre pont Hue et tous les accessoires d’éclairage intelligents inclus pour entamer votre parcours vers l’éclairage intelligent.
Guide d’installation
Comment configurer une trousse de démarrage
Avant de commencer la configuration
- Branchez votre pont Hue dans une prise murale.
- Connectez le pont Hue à votre routeur Wi-Fi à l’aide du câble Ethernet inclus.
3. Attendez que les deux premières lumières s'allument.
4. Placez vos ampoules dans les lampes ou luminaires de votre choix et assurez-vous qu’ils sont branchés.
Trousse de démarrage pour la configuration
- Téléchargez l’application Hue à partir de l’App Store ou le Google Play Store.
- Ouvrez l’application Hue. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au même réseau Wi-Fi que le pont Hue.
- Suivez les instructions à l’écran pour connecter votre pont Hue à l’application.
- Lorsque votre pont Hue est connecté avec succès, l’application Hue recherchera des systèmes d’éclairage. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la configuration.
- Si votre trousse de démarrage comprend des accessoires, vous pouvez les ajouter facilement au même moment :
Apprenez à configurer un gradateur Hue
Besoin d’aide?
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour configurer votre trousse de démarrage, parcourez notre FAQ ou communiquez avec l’assistance Philips Hue.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.