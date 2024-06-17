Si vous souhaitez utiliser un miroir hollywoodien ou un miroir lumineux avec une seule rangée d’ampoules en haut, il est important de vous assurer que vous utilisez les bonnes ampoules.

Il y a quatre points à prendre en compte pour choisir la bonne ampoule de meuble-lavabo :

Chaleur : avec autant d’ampoules, vous voudrez minimiser la chaleur de l’ampoule pour éviter de faire fondre le maquillage et d’avoir le visage en sueur.

Luminosité : une ampoule trop lumineuse peut être pire qu’une ampoule trop faible. Vous regardez directement dans la direction de la source lumineuse, elle doit donc être suffisamment claire pour que vous puissiez voir sans vous blesser les yeux.

Couleur : la lumière blanche douce, qui commence tout juste à devenir froide, est idéale pour le maquillage. Comme la lumière naturelle du jour est le meilleur type de lumière, une ampoule qui correspond à cette couleur est le meilleur choix.

Efficacité énergétique : un grand miroir de courtoisie avec des ampoules intégrées consommera évidemment plus d’énergie qu’une seule lampe.

Là encore, les LED sont le meilleur choix. Elles n’émettent pas de chaleur, sont facilement réglables, offrent une large gamme de couleurs et sont plus économes en énergie - surtout les ampoules connectées.