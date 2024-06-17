Comment créer le meilleur éclairage pour le maquillage

Comment créer le meilleur éclairage pour le maquillage

10 novembre 2023

La lumière peut être votre meilleure amie ou votre pire ennemie lorsqu’il s’agit d’appliquer du maquillage. Si la pièce est trop sombre ou trop claire, vous pouvez facilement utiliser les mauvaises teintes. 

Comme personne n’a envie d’avoir un visage plein de fond de teint mal uniformisé, assurez-vous d’utiliser un éclairage adapté pour le maquillage grâce aux conseils suivants.

Installez votre table de maquillage face à la lumière naturelle 

Si vous vous maquillez dans une pièce baignée de lumière naturelle, installez votre table et votre miroir devant la fenêtre, et non à côté de celle-ci ou du côté opposé à celle-ci. Si vous placez votre table à n’importe quel autre endroit, vous créerez des ombres compromettant l’uniformité de l’application du maquillage.

Si vous ne pouvez pas installer votre miroir de maquillage à l’endroit idéal, couvrez la fenêtre avec des rideaux ou des stores lorsque la lumière n’est tout simplement pas bonne. Bien que la lumière naturelle soit flatteuse, il est préférable de la remplacer par de la lumière artificielle plutôt que de devoir gérer les ombres.

Utilisez le bon type d’ampoule pour votre éclairage de maquillage 

Lorsque votre espace de maquillage ne bénéficie pas d’un éclairage naturel idéal, la lumière artificielle est la meilleure solution. Mais avec les nombreuses options d’ampoules (incandescentes, fluorescentes, LED), trouver la meilleure installation peut nécessiter un certain savoir-faire.

Les ampoules à incandescence sont l’une des plus utilisées, mais non seulement elles émettent de la chaleur (et personne ne souhaite avoir du maquillage fondu et un visage en sueur), mais leur couleur et leur température sont fixées à certains réglages. Les ampoules à incandescence émettent une lumière blanche chaude, idéale pour le maquillage, mais elles ne sont pas écologiques et peuvent être coûteuses à long terme.

Femme devant un miroir de salle de bain Philips Hue Adore

Les lampes fluorescentes sont, sans doute, la lumière la moins flatteuse pour le maquillage. Elles sont le fléau de l’existence de tout maquilleur - elles soulignent les défauts et cachent vos meilleurs traits.

Les lumières LED sont nettement plus adaptées au maquillage. Écoénergétiques et souvent à intensité variable, les lampes LED sont suffisamment lumineuses pour vous donner une vision claire de votre visage tout en offrant un éclairage uniforme. Les lampes LED connectées conviennent encore mieux, car elles peuvent être réglées de manière à produire une lumière blanche chaude à blanche froide (comme la ligne d’ambiance Philips Hue White) afin que vous puissiez obtenir la nuance et l’intensité lumineuse parfaitement adaptées à vos besoins.

Ampoules pour lampes de coiffeuse de maquillage

Si vous souhaitez utiliser un miroir hollywoodien ou un miroir lumineux avec une seule rangée d’ampoules en haut, il est important de vous assurer que vous utilisez les bonnes ampoules.

Il y a quatre points à prendre en compte pour choisir la bonne ampoule de meuble-lavabo :

Chaleur : avec autant d’ampoules, vous voudrez minimiser la chaleur de l’ampoule pour éviter de faire fondre le maquillage et d’avoir le visage en sueur.

Luminosité : une ampoule trop lumineuse peut être pire qu’une ampoule trop faible. Vous regardez directement dans la direction de la source lumineuse, elle doit donc être suffisamment claire pour que vous puissiez voir sans vous blesser les yeux. 

Couleur : la lumière blanche douce, qui commence tout juste à devenir froide, est idéale pour le maquillage. Comme la lumière naturelle du jour est le meilleur type de lumière, une ampoule qui correspond à cette couleur est le meilleur choix.

Efficacité énergétique : un grand miroir de courtoisie avec des ampoules intégrées consommera évidemment plus d’énergie qu’une seule lampe. 

Là encore, les LED sont le meilleur choix. Elles n’émettent pas de chaleur, sont facilement réglables, offrent une large gamme de couleurs et sont plus économes en énergie - surtout les ampoules connectées.

Miroir Philips Hue Adore placé au-dessus d'un lavabo de salle de bain

Positionnement de vos lampes LED pour maquillage

Tout comme vous placeriez votre table de maquillage devant une fenêtre, placez vos lampes LED pour maquillage directement devant votre visage. Cela permet une répartition uniforme de la lumière et élimine le risque d’ombres. Si vous utilisez un plafonnier (comme dans la plupart des espaces), éteignez-le lors de votre maquillage et utilisez uniquement les lampes installées sur la table de maquillage. 

Idée lumineuse : gagnez du temps sur l’installation de toutes ces ampoules et utilisez plutôt le miroir de courtoisie Adore, qui élimine le besoin d’une ampoule et fournit un anneau continu de lumière blanche chaude ou froide.

Plusieurs luminaires de maquillage

Si vous utilisez des lampes, le type de lumière que vous choisissez dépend de l’espace sur lequel ou à côté duquel vous avez placé votre coiffeuse. La source de lumière doit être idéalement au niveau du visage, car vous obtiendrez des ombres si elle est placée au-dessus ou au-dessous.

Une lampe posée sur la table est le choix idéal si votre miroir ne dispose pas d’ampoules intégrées. Une tête réglable vous permet de diriger la lumière directement là où vous en avez besoin et d’éliminer les ombres.

Si vous utilisez une lampe standard, envisagez d’en placer deux au lieu d’une seule, une devant et de chaque côté de vous, afin de diffuser une lumière plus uniforme sur votre visage. Si vous n’avez pas la place de placer des lampes sur votre coiffeuse, choisissez un lampadaire dont la source lumineuse se trouve au niveau du visage.

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