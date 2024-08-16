24/01/2024

Nous nous efforçons souvent d’obtenir un éclairage parfait dans les zones de notre maison où nous passons le plus de temps : le salon, la cuisine, la chambre ou même le jardin. Mais qu’en est-il des escaliers et des marches dans et autour de votre maison ?

Que vous mettiez l'accent sur l'intérieur ou l'extérieur de votre maison, les escaliers éclairés avec des LED facilitent vos déplacements que vous montiez ou descendiez des marches (et à la remontée si vous êtes distrait) et peuvent même faire de ces espaces le centre d'attraction de votre habitation. Utilisez ces idées d’éclairage connectées pour vos marches, escaliers et perrons.