Meilleures idées d’éclairage pour votre escalier

Meilleures idées d’éclairage pour votre escalier

24/01/2024

Nous nous efforçons souvent d’obtenir un éclairage parfait dans les zones de notre maison où nous passons le plus de temps : le salon, la cuisine, la chambre ou même le jardin. Mais qu’en est-il des escaliers et des marches dans et autour de votre maison ?

Que vous mettiez l'accent sur l'intérieur ou l'extérieur de votre maison, les escaliers éclairés avec des LED facilitent vos déplacements que vous montiez ou descendiez des marches (et à la remontée si vous êtes distrait) et peuvent même faire de ces espaces le centre d'attraction de votre habitation. Utilisez ces idées d’éclairage connectées pour vos marches, escaliers et perrons.

Inspiration pour l’éclairage pour des escaliers intérieurs

Nous les montons et descendons si souvent que nous oublions de les considérer comme un élément architectural digne d'être mis en lumière ! Voici quelques idées d'éclairage pour mettre en valeur vos escaliers (tout en les rendant plus faciles à pratiquer).

Escaliers éclairés par des LED Philips Hue Lightstrip

Utiliser des rubans lumineux LED pour les escaliers

Les escaliers et les lightstrips Philips Hue vont de pair, comme une main qui se place naturellement sur une main courante. Ainsi, peu importe qu'il s'agisse d'un escalier en colimaçon tourbillonnant, d'un grand escalier en marbre ou d'une humble volée de bois menant au sous-sol, éclairer son chemin à l'aide de lightstrips se fait sans effort.
Les lightstrips sont flexibles et polyvalents. À tel point qu’il est possible de les plier, les couper, les connecter et les étendre pour épouser presque toutes les formes d’escalier. Placez-les le long des plinthes ou à l'intersection de l'escalier et du mur pour créer une lumière qui éclaire votre chemin. Faites de votre escalier une pièce maîtresse sculpturale en fixant des lightstrips sous une large rampe et laissez votre balustrade projeter de belles ombres.

Éclairage sur rail Philips hue Perifo pour escaliers éclairés par des LED

Utiliser un éclairage sur rail pour les escaliers

L'éclairage sur rail Philips Hue Perifo s'associe également harmonieusement à votre escalier, car il peut être installé sur toute la longueur du mur ou du plafond. Il suffit de clipser les luminaires et de les positionner n'importe où le long du rail.

Les escaliers peuvent souvent être des espaces sans intérêt. Alors pourquoi ne pas accrocher certaines de vos cadres ou photos de famille préférées le long du mur de l’escalier ? Inclinez vos luminaires Perifo pour les mettre en valeur avec une lumière colorée. Voilà ! Votre escalier est transformé en galerie d'art.

Utiliser des suspensions pour les escaliers

Ajoutez quelques éléments de design à votre escalier avec une suspension tendance – ou trois !
Si la hauteur du plafond le permet, ajoutez la suspension Philips Hue Flourish pour éclairer votre escalier. Avec son globe blanc minimaliste suspendu à des cordons réglables, celle-ci offre un spectacle qui attire le regard. Disposez les lampes Flourish à différentes hauteurs pour ajouter une lumière diffuse ainsi qu'une touche d'élégance et de style à cet espace où vous évoluez au quotidien.

Idée brillante : créez un escalier encore plus audacieux en plaçant un groupe de lumières Flourish sur des nuances complémentaires de rouge, de bleu ou de n'importe quelle couleur de votre choix.

Utiliser des lumières automatisées pour les escaliers

Placez un détecteur de mouvement Philips Hue Motion sensor à côté de votre escalier pour ne plus avoir à manipuler les interrupteurs à chaque fois que vous montez ou descendez les marches. Réglez l'éclairage de l'escalier sur une lueur douce et chaleureuse qui se répand dans votre espace de vie. Programmez le détecteur de sorte que les lumières s'intensifient dès que vous approchez de l'escalier pour vous éclairer lorsque vous montez ou descendez les marches, et s'éteignent juste après votre passage. Ceci est particulièrement utile si vous avez les mains occupées !

Éclairage à détecteur de mouvement Philips hue Outdoor pour escaliers extérieurs

Utiliser des appliques murales encastrées pour les escaliers

Les appliques Philips Hue Dymera peuvent paraître comme d'élégantes décorations murales qui servent à orner votre salon. En fait, elles sont bien plus qu'un simple éclairage mural d'accentuation et peuvent être aussi impressionnantes dans un escalier. Lorsqu'elles sont utilisées comme appliques murales, elles diffusent des faisceaux lumineux direct et indirect, illuminant ainsi les parties supérieure et inférieure d'un escalier avec style et précision. Et si vous croyiez que cela s'arrête là, sachez que Dymera fonctionne en intérieur comme en extérieur, ce qui signifie que vous pouvez placer ces appliques le long de presque n'importe quel escalier.

Idée lumineuse pour l'éclairage mural d'un escalier : Philips Hue app vous permet de contrôler individuellement chaque faisceau. Vous pouvez ainsi personnaliser les modèles Dymera pour les animer avec des effets tels que flamme ou Feu de cheminée. Voilà comment utiliser l'éclairage d'accentuation !

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