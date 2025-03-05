Philips Hue et Yale

Sentez-vous plus en sécurité à la maison grâce aux serrures intelligentes Yale et à Philips Hue.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Sentez-vous plus en sécurité grâce aux serrures intelligentes et à la lumière

Porte verrouillée, lumières éteintes

Les serrures intelligentes Yale et Philips Hue fonctionnent ensemble pour vous permettre d'entrer sans clé dans votre maison et de contrôler vos lumières lorsque vous allez et venez. 

Homme mettant un manteau dans le couloir de sa maison

Faites fonctionner ensemble vos lumières et votre serrure

Configurez l'extinction des lumières lors de la fermeture de la porte ou leur allumage lorsque vous arrivez à la maison. Vous pouvez même partager l'accès à vos serrures Yale avec des amis de confiance et des membres de votre famille afin qu'ils reçoivent le même accueil chaleureux que vous !

Serrure intelligente Yale en gros plan

Obtenir des serrures intelligentes Yale

Découvrez la collection de serrures intelligentes Yale afin de trouver celle qui convient le mieux à votre maison intelligente.

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Gamme d'ampoules Philips Hue, interrupteurs connectés pour la maison et pont Hue Bridge

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